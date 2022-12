Véhicules Chrysler 2023 : aperçu et changements

La Chrysler 300C à tirage limité dispose d’un moteur V8 HEMI de 6,4 litres, dernière année de production pour la berline.

Les Chrysler Pacifica et Pacifica hybride proposent un nouvel ensemble Road Tripper.

Une première Chrysler 100 % électrique est attendue pour 2025.

La marque Chrysler ne semble pas avoir un avenir devant elle, mais c’est effectivement le cas. Le constructeur Stellantis introduira des véhicules 100 % électriques au cours des prochaines années, et entre-temps, la gamme restera plutôt mince.

En fait, le concept Chrysler Airflow a récemment fait ses débuts à l’expo CES en 2022. Le premier modèle tout électrique de la marque a été annoncé pour le millésime 2025, et la gamme entière sera composée de VÉ à partir de 2028. Voici ce à quoi on peut s’attendre de la marque Chrysler en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Il n’y a aucun véhicule 100 % électrique chez Chrysler en ce moment. Le Chrysler Airflow Concept présenté au début de 2022, un multisegment doté d’un moteur électrique de 201 chevaux et permettant une autonomie de 563 à 643 kilomètres, servira d’inspiration pour le premier VÉ de production pour la marque.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Chrysler Pacifica hybride

La fourgonnette Chrysler Pacifica hybride combine un moteur V6 de 3,6 litres, une boîte automatique à neuf rapports intégrant deux moteurs électriques et un bloc-batteries de 16 kWh, pour une puissance totale de 260 chevaux. L’autonomie en conduite 100 % électrique est estimée à 51 kilomètres. Pour le millésime 2023, un ensemble Road Tripper est livrable sur la version Touring L, incluant un système multimédia Uconnect 5 de série et un système Amazon Fire TV en option, de même qu’un porte-bagages, des écussons orange, des garnitures orange sur les jantes en alliage, ainsi qu’un choix de trois teintes de carrosserie. Sinon, la gamme demeure inchangée, consistant des Touring L, Limited et Pinnacle.

AUTRES MODÈLES

Chrysler 300

Après des années de spéculation à savoir quand la compagnie retirera la génération actuelle de la Chrysler 300, il semblerait que le millésime 2023 sera la dernière, selon le constructeur. La berline pleine grandeur souligne son départ avec la 300C à tirage limité, équipée d’un V8 HEMI de 6,4 litres produisant 485 chevaux et un couple de 475 livres-pied. Sinon, la gamme consiste des variantes Touring, Touring L et 300S, et le seul changement est l’ajout d’un ensemble SafetyTec Plus regroupant une foule de dispositifs de sécurité active dans la Touring de base. La berline 300 propose soit un V6 de 3,6 litres avec 292 ou 300 chevaux, assorti d’une boîte automatique à huit rapports et un rouage à propulsion ou intégral, soit le V8 de 5,7 litres avec 363 chevaux.

Chrysler Grand Caravan

Similaire au Pacifica, mais avec moins d’équipement afin d’afficher un prix légèrement plus bas, la Chrysler Grand Caravan n’obtient aucun changement pour 2023. Elle est proposée uniquement en déclinaison SXT, équipée d’un V6 de 3,6 litres produisant 287 chevaux.

Chrysler Pacifica

La version non hybride de la Chrysler Pacifica est disponible elle aussi avec le nouvel ensemble Road Tripper, offert uniquement sur la déclinaison Touring L. Sinon, pas de changements pour 2023. La gamme consiste des Touring, Touring L, Limited et Pinnacle, toutes munies d’un moteur V6 de 3,6 litres produisant 287 chevaux, assorti d’un rouage à traction ou d’une transmission intégrale.