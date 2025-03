Essai des pneus hiver Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 Winter : un nom familier, abordable et une performance sans faille

Abordable et performant : Un pneu d’hiver économique qui dépasse les attentes sur la neige, la glace et la neige fondue

– Le Tiger Paw Ice & Snow 4 d’Uniroyal offre d’excellentes performances sur la neige à un prix imbattable.

– Une conduite silencieuse, une adhérence fiable et une flexibilité surprenante font de ce pneu d’hiver un choix idéal pour les conducteurs de véhicules électriques.

– Un pneu d’hiver d’un excellent rapport qualité-prix avec un freinage et une tenue de route sûrs sur la glace, la neige et la neige fondue.

Cette évaluation est un autre exemple de la façon dont les attentes et la réalité vont souvent à l’encontre l’une de l’autre. En l’occurrence, je m’attendais à ce que les pneus Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 montés sur mon Kia EV9 se comportent bien, mais guère plus. Pourquoi ? Pour la simple raison, en partie biaisée, qu’Uniroyal fabrique de bons pneus, à un prix abordable. Par rapport à des fabricants de pneus de premier plan comme Michelin, Bridgestone et Goodyear, pour n’en citer que quelques-uns, Uniroyal n’a pas le même poids ni la même réputation. Et c’est très bien ainsi.

Cependant, Uniroyal est réputé pour sa longévité et sa fiabilité. Ils offrent également des performances satisfaisantes pour un prix incroyablement bas. En fait, les pneus P255/55R20 Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 que nous avons testés faisaient partie des pneus les moins chers dans cette dimension, comme l’a confirmé mon magasin de pneus préféré de longue date, Pneus Talon.

Presque impossible à battre pour le prix

Le pneu Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 s’est frayé un chemin sans effort dans la neige, ce qui n’a pas manqué à la fin du mois de février et durant la première moitié du mois de mars. En trois jours, plus de 70 cm de neige sont tombés sur le sol. Nullement impressionné, le Tiger Paw Ice & Snow 4-shodes EV9 a vaqué à ses occupations quotidiennes.

Comme vous pouvez le voir sur certaines images, la bande de roulement en forme de V ouvert et les rainures le long de la nervure centrale ne retiennent pratiquement pas la neige fondue et la neige, ce qui signifie que les blocs de la bande de roulement sont plus à même de rencontrer la surface de la route sans interférence. Ces mêmes rainures évacuent l’eau lorsqu’un dégel transforme la glace et la neige en routes détrempées.

Le gel inévitable après le dégel est compensé par une flexibilité généreuse à basse température grâce au composé hivernal du Tiger Paw Ice & Snow 4 d’Uniroyal. La plupart des gens seront d’accord pour dire qu’une adhérence optimale sur la glace est ce qu’il y a de plus important dans un pneu d’hiver. Les performances de freinage et les distances étaient tout à fait raisonnables sur la glace, grâce à la structure hautement lamellaire du pneu.

Le bonus supplémentaire d’une résistance au roulement plus faible est particulièrement intéressant pour les propriétaires de VE, car il contribue à maintenir l’autonomie ou à minimiser les effets du temps froid et des conditions de conduite sur l’autonomie. Enfin, j’étais préoccupé par le bruit des pneus Ice & Snow. Encore une fois, un autre point très pertinent pour les conducteurs de VE est la pénétration des NVH dans l’habitacle typiquement silencieux et serein. J’ai été heureux de constater qu’il y avait à peine plus de bruit de roulement qu’avec les pneus toutes saisons Kumho standard.

Sur route sèche, le Tiger Paw Ice & Snow 4 s’en sort bien, mais la sensation de la direction (déjà peu présente dans l’EV9) s’émousse encore plus. Le même commentaire peut être fait pour la tenue de route générale dans des conditions plus clémentes. Il ne s’agit certainement pas d’un élément rédhibitoire.

Un pneu d’hiver économique qui donne des résultats

Le Tiger Paw Ice & Snow 4 d’Uniroyal est un concurrent de taille pour les conducteurs à la recherche d’un pneu d’hiver fiable et rentable. En vérité, la proposition de valeur et la performance me font me demander pourquoi certains choisissent des marques moins connues et paient le même prix pour des pneus généralement moins performants.

Avec un vaste choix de dimensions, pour des roues de 15 à 20 pouces, le Tiger Paw Ice & Snow 4 convient à une grande variété de véhicules, ce qui le rend accessible à de nombreux conducteurs confrontés aux hivers canadiens.

Si vous êtes à la recherche de pneus d’hiver qui ne vous ruineront pas tout en offrant une performance fiable, le Tiger Paw Ice & Snow 4 vaut la peine d’être considéré.