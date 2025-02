Essai de pneu hiver Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 : Un nom familier, toujours abordable, de nouvelles performances

Un pneu d’hiver économique qui devrait offrir une performance fiable sur les routes canadiennes

– Le pneu Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 est réputé offrir une traction hivernale fiable à un prix abordable.

– Avec 57 dimensions disponibles, ces pneus conviennent à de nombreux véhicules, y compris les VUS et les VE.

– Le composé de nouvelle génération offre une meilleure adhérence, une meilleure maniabilité et une plus faible résistance au roulement pour une meilleure efficacité.

La conduite en hiver présente des défis uniques et variés, et le choix du bon jeu de pneus est crucial pour la sécurité, la performance et la confiance. Après avoir reçu récemment mon nouveau Kia EV9 Land AWD 2025, je l’ai immédiatement équipé des nouveaux pneus d’hiver Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4.

Pourquoi Uniroyal ? Parce que la marque a plus de 125 ans d’héritage et est connue pour produire des pneus durables, fiables et économiques pour les voitures de tourisme, les VUS et les camionnettes. J’ai rencontré les pneus Uniroyal pour la première fois il y a environ 35 ans, lorsqu’un nouveau jeu de pneus a été monté sur l’Oldsmobile Custom Cruiser 1988 de la famille. Je me souviens avoir trouvé qu’ils étaient doux et, à l’époque, qu’ils avaient permis à la Big O, comme nous l’appelions, de traverser plusieurs hivers. Mes parents les avaient choisies pour leur prix abordable.

En 2025, lors de l’introduction du nouveau Tiger Paw Ice & Snow 4 du fabricant de pneus, et à la livraison de mon nouveau véhicule familial, l’adéquation et le timing étaient parfaits.

Présentation du Tiger Paw Ice & Snow 4 d’Uniroyal

Ces pneus encore économiques promettent des performances fiables sur la glace et la neige et sont maintenant disponibles en 57 dimensions pour s’adapter à une large gamme de véhicules, des berlines aux VUC, en passant par les VUS et les camionnettes. Ces pneus sont conçus pour être fiables dans des conditions hivernales sévères et présentent plusieurs caractéristiques clés pour améliorer la traction, la tenue de route et les performances hivernales globales.

Traction améliorée pour les conditions hivernales sévères Un composé hivernal de nouvelle génération assure la flexibilité à basse température, permettant une adhérence optimale sur la neige et le verglas. Le pneu répond à la norme 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) et est conforme aux normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en matière d’adhérence sur glace pour le freinage sur glace, indiquée par le symbole Ice Grip.

Maniabilité fiable dans des conditions météorologiques difficiles Les lamelles imbriquées sur toute la profondeur stabilisent les blocs de la bande de roulement, ce qui améliore la maniabilité et la stabilité dans les virages sur les routes glissantes. Le dessin de la bande de roulement en forme de V ouvert évacue rapidement la neige fondue et la neige poudreuse, ce qui permet de maintenir une traction constante.

Performances et efficacité améliorées Les rainures larges et ouvertes et les blocs de la bande de roulement en quinconce s’associent pour améliorer l’évacuation de l’eau, de la neige fondue et de la neige, réduisant ainsi le risque d’aquaplanage. Le composé et la conception les plus récents réduisent la résistance au roulement de 8 % par rapport à leur prédécesseur, ce qui profite à l’efficacité et à la longévité.



Premières impressions sur le Kia EV9 Land AWD

Équiper un grand VUS électrique comme le Kia EV9 de pneus hiver nécessite d’équilibrer l’adhérence, l’efficacité et la durabilité. Mon très bref trajet de 6 km entre le point de livraison et Talon Tire, mon magasin de pneus attitré depuis 25 ans, m’a rappelé de manière choquante l’importance des pneus d’hiver.

Une légère tempête de neige se préparait, et la traction à tous égards n’était nulle part, en grande partie à cause du poids de la EV9 et de sa puissance colossale de 516 lb-pi de couple. Les distances de freinage sûres et sécurisantes étaient aussi courantes que les palmiers à Montréal, tandis que le sous-virage était la spécialité du jour.

Dès le moment où j’ai quitté l’atelier, le Tiger Paw Ice & Snow 4 d’Uniroyal a démontré une excellente traction dans la neige, gardant le EV9 dans la bonne direction et l’immobilisant.

Je viens à peine de commencer à essayer le pneu Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4, mais mes premières impressions sont bonnes. Je ferai un rapport complet d’ici la fin de l’hiver.

Quelques détails

Mon Kia EV9 2025 est une version Land AWD équipée des roues d’origine de 20 pouces. La dimension standard des pneus est de 275/50R20, mais j’ai opté pour une surface de contact légèrement plus étroite. La taille choisie est 255/55R20 avec un indice de charge de 107, ce qui est limite, mais bien dans les spécifications acceptables. Compte tenu des flancs supplémentaires, je ne considère pas qu’il s’agisse d’un choix risqué.

J’ai hâte de partager mon expérience dans les mois à venir.