Une Volkswagen ID.7 roule pendant 941 km sur une seule charge

La voiture n’a pas été modifiée pour le test en circuit fermé.

Le test a été réalisé dans des conditions optimales.

Au moment d’écrire ces lignes, la future berline électrique ID.7 ne figure toujours pas au sein de la gamme du constructeur de Wolfsburg de ce côté-ci de l’océan Atlantique. Volkswagen a préféré introduire l’ID.Buzz avant, question de faire plaisir aux plus nostalgiques d’entre nous.

Mais, il est permis de se réjouir de l’ajout éventuel de la berline qui viendrait en quelque sorte remplacer la défunte Passat dans l’organigramme de la marque. En effet, lors d’un test d’efficacité réalisé sur le circuit de Nardò, en Italie, une berline ID.7 Pro S a réussi à parcourir une distance assez impressionnante de 941 km avec une seule charge.

La voiture était munie de la batterie d’une capacité de 86 kWh et de la motorisation de 210 kW (281 chevaux). Cette distance de 941 km surpasse grandement l’estimation du cycle WLTP : 709 km. Il s’agit donc d’un gain de 32,7 % ou 232 km de plus que la distance maximale possible avec une seule recharge. Ainsi, la moyenne de consommation de la voiture a atteint la marque incroyable de 9,2 kWh/100 km, ou, comme l’affirme Volkswagen, l’équivalent d’un litre de diesel consommé par tranche de 100 km.

Bien entendu, on devine que la berline n’a pas été pilotée dans les derniers retranchements de sa performance à haute vitesse. L’idée derrière ce test était de voir jusqu’à quel point la berline pouvait rouler avec une charge de sa batterie. La température moyenne enregistrée lors de ce test accompli par les pilotes professionnels de la marque oscillait entre 5 et 15 degrés Celsius, tandis que la vitesse moyenne était de 29 km/h, une cadence similaire au rythme des bouchons de circulation en Europe.

L’ID.7 Pro S doit également son succès lors de ce test à son aérodynamisme supérieur à celui des autres VÉ de la marque. Avec un coefficient de 0,23 et une motorisation (installée sur l’essieu arrière) capable d’accélérer jusqu’à 100 km/h en 6,6 secondes, la berline n’est pas pour autant dépourvue sous le pied droit, malgré cette autonomie impressionnante.

Il faut toutefois s’attendre à des distances moins longues lorsque l’ID.7 se pointera sur le marché nord-américain, la méthode de calcul locale étant plus sévère que celle du cycle WLTP.