Hyundai et Volkswagen montent au créneau et compensent les rabais perdus

Le gouvernement fédéral a réduit son programme d’incitation pour les véhicules électriques, laissant les constructeurs automobiles payer la facture.

Le gouvernement fédéral canadien a annoncé en début de semaine qu’il supprimait son rabais de 5 000 $ pour les VE.

Hyundai et Volkswagen ont proposé de couvrir la perte du rabais.

D’autres constructeurs automobiles sont susceptibles de faire de même.

Jusqu’à présent, suite à la fin abrupte du programme d’incitation fédéral iZEV et du programme d’incitation provincial du Québec, seules Volkswagen et Hyundai ont décidé de compenser les rabais perdus — du moins pour l’instant.

Pour beaucoup, moi y compris, les incitations n’auraient jamais dû exister, car elles ont manipulé le taux d’adoption des VE. Il a été démontré que la suppression des rabais a un impact profond sur les ventes de VE. L’Ontario et l’Allemagne sont deux régions où des baisses significatives des livraisons ont eu lieu après la fin des incitations.

La disparition de l’offre de 5 000 $ devrait avoir le même impact au Canada. Toutefois, l’impact pourrait être plus important au Québec, où il y a quelques semaines à peine, les consommateurs pouvaient espérer obtenir jusqu’à 12 000 $ de rabais sur leur nouveau véhicule électrique.

C’est une simple question de mathématiques. Dans un segment donné, par exemple les VUS intermédiaires à trois rangées, lorsque l’on compare des modèles à moteur à combustion interne, des modèles hybrides et des modèles à VE équipés de façon similaire, ces derniers sont plus chers. Les remises ont considérablement réduit l’écart, presque jusqu’à la parité dans certains cas. Le VE se justifiait si l’on tenait compte des économies de carburant et des primes d’assurance plus élevées. Aujourd’hui, le calcul n’est plus possible.

À moins que les constructeurs automobiles ne se retroussent les manches et n’avalent la grosse pilule laissée par les gouvernements qui fuient les problèmes qu’ils ont essentiellement causés. La plupart des constructeurs automobiles ont investi des milliards dans le monde entier pour développer et construire des véhicules électriques, dont certains ont commencé à travailler en Amérique du Nord en prévision de l’obligation de produire des véhicules électriques, qui n’interviendra que dans dix ans. Il semble qu’ils devront maintenant s’enfoncer un peu plus dans la réalité.

Nous nous attendons à ce que Kia et Genesis, qui font tous deux partie du groupe Hyundai Motor, proposent des offres. GM et Ford devraient leur emboîter le pas. Audi, Porsche et Mercedes-Benz pourraient également se joindre à la mêlée, bien que nombre de leurs modèles ne soient pas éligibles aux subventions. Dans ces cas, la lenteur des ventes de VE pourrait être une forte motivation. Toyota et Mitsubishi, qui misent beaucoup sur les véhicules hybrides rechargeables, pourraient réfléchir à la situation et conclure des accords.

La vraie question est de savoir si le gouvernement canadien mettra fin aux mandats de vente de véhicules électriques introduits en 2023. En bref, il a interdit la vente de nouveaux véhicules à essence après 2035. Il est clair qu’il n’est pas préparé à cette éventualité et, plus important encore, les consommateurs n’ont jamais été aussi enthousiastes à l’égard des VE que ceux qui sont au pouvoir.



Les ventes mondiales de VE ont augmenté de 25 % en 2024, mais il est important de noter que près de deux tiers d’entre elles ont été livrés en Chine, où les subventions sont monnaie courante.

Enfin, nous pensons que cela pourrait avoir un impact positif sur la valeur de revente des véhicules électriques d’occasion. Les VE neufs étant désormais encore plus inaccessibles pour la plupart des Canadiens, les véhicules d’occasion deviennent instantanément plus attrayants.

La seconde moitié des années 2020 promet d’être intéressante pour l’industrie automobile.