Hagerty présente le RADindex pour suivre la valeur des voitures de collection des années 80 et 90

Le RADindex de Hagerty révèle une appréciation significative de la valeur des voitures classiques des années 1980 et 1990, mettant en évidence l’intérêt croissant des collectionneurs pour les voitures de cette époque.

Le RADindex indique une augmentation de 70 % de la valeur pour certaines voitures classiques depuis les cinq dernières années, surpassant d’autres indices de voitures de collection et le S&P 500.

Des voitures telles que la Chevrolet Camaro IROC de 1990 et la Ford Mustang GT de 1990 ont connu des gains notables.

L’indice offre un aperçu de la dynamique du marché pour les voitures classiques, malgré l’émergence des VÉ.

Dans un monde où l’industrie automobile s’oriente vers l’électrification, le RADindex de Hagerty se positionne comme un indicateur clé de la valeur continue accordée aux voitures classiques à moteur thermique. Malgré une prise de conscience environnementale grandissante et l’adoption massive des VÉ, le marché des voitures des années 80 et 90 montre une vigueur remarquable. L’indice, qui évalue l’état des véhicules populaires, suggère une valeur moyenne proche de 73 000 $, ce qui démontre que le charme et le caractère des véhicules à motorisation à combustion interne captivent toujours les passionnés.

Au cours des cinq dernières années, le RADindex a grimpé de 70 %, une progression qui surpasse les autres indices de voitures de collection de Hagerty et même la performance du S&P 500 sur la même période. Cette croissance est particulièrement notable à une époque où l’on pourrait s’attendre à ce que l’intérêt se déplace vers des technologies plus modernes et écologiques.

Des modèles tels que la Chevrolet Camaro IROC de 1990 et la Ford Mustang GT de 1990 ont bénéficié d’une hausse de leur valeur, respectivement de 18 % et 20 %, ces derniers mois. Ces voitures résonnent auprès des collectionneurs en raison de leur accessibilité et de leur statut iconique, marquant un contraste frappant avec des contreparties plus luxueuses qui vivent une dépréciation substantielle de leur valeur.

Malgré un marché relativement stable au cours des 12 derniers mois, où l’indice a vu une augmentation modeste de 3,1 %, l’attention envers ces voitures reste élevée. Pour ceux qui n’ont pas encore prêté attention à ce segment, il pourrait y avoir des opportunités manquées, car ces véhicules représentent non seulement l’histoire automobile mais aussi un potentiel d’investissement.

Ainsi, le RADindex de Hagerty se révèle un outil indispensable pour les collectionneurs et investisseurs, offrant une perspective claire sur le paysage évolutif de la collection de voitures et l’héritage durable des modèles des années 80 et 90. Il réaffirme que la passion pour les véhicules à motorisation à combustion interne n’est pas éclipsée par l’électrification, mais est plutôt célébrée comme un élément essentiel du patrimoine automobile.