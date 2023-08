Une Porsche 911 transformée en voiture électrique sera dévoilée à l’occasion du Monterey Car Week

Sacrilege Motors et Fellten dévoilent une conversion unique de la Porsche 911 EV à l’occasion du Monterey Car Week.

La Porsche 911 America Roadster « BLACKBIRD », méticuleusement restaurée, sera présentée le 20 août.

Ce partenariat associe une restauration sur mesure à une expertise de pointe en matière de conversion électrique.

Alors que les passionnés d’automobile du monde entier ont les yeux rivés sur le Monterey Car Week, une collaboration importante se profile à l’horizon. Sacrilege Motors, un studio spécialisé dans l’automobile, s’associe à Fellten, le principal fournisseur de groupes motopropulseurs du Royaume-Uni, pour présenter une conversion unique de la Porsche 911 EV. Ce partenariat associe des compétences de restauration sur mesure à une expertise de pointe en matière de conversion électrique.

Fellten, dont le siège se trouve à Bristol, au Royaume-Uni, est un modèle d’excellence dans le domaine des conversions de voitures classiques en voitures électriques, et est reconnu comme fournisseur de niveau 1 par les fabricants d’équipements d’origine (OEM). Leur portefeuille est vaste et comprend notamment la Porsche 911 et une série de véhicules cinématographiques remarquables.

Ce partenariat novateur trouve son aboutissement dans le récent projet de Sacrilege Motors, la Porsche 911 America Roadster. Cette merveille, baptisée « BLACKBIRD », est l’une des 250 exemplaires jamais fabriqués. Méticuleusement restaurée et réglée en fonction de ses performances, elle est prête à faire des vagues lorsqu’elle fera ses débuts le 20 août 2023, à l’occasion du prestigieux Concours d’Élégance de Pebble Beach.

Bobby Singh, responsable technique de Sacrilege Motors, a souligné le rôle essentiel joué par Fellten dans la réalisation de leur vision haute performance des projets Porsche 911. L’approche systématique et précise de Fellten permet à Sacrilege Motors de se concentrer à la fois sur la dynamique de conduite et sur l’esprit durable de ces Porsche 911 classiques.

Phil Wagenheim, PDG de Sacrilege Motors, et Chris Hazell, PDG de Fellten, ont souligné leur engagement à préserver l’héritage de l’emblématique Porsche 911. Grâce à la fusion de la technologie de pointe de Fellten en matière de groupe motopropulseur et de la finesse de restauration de Sacrilege Motors, le charme classique de Porsche est prêt à briller plus que jamais au milieu des paillettes au Monterey Car Week.