Stellantis démarre la production de la Dodge Charger Six Pack en Ontario

La Six Pack est la version propulsée par un moteur six cylindres en ligne turbocompressé de la nouvelle Dodge Charger.

Celle-ci rejoint la version électrique et les minifourgonnettes Chrysler sur la chaîne d’assemblage de Windsor, en Ontario.

Les modèles à deux portes arriveront chez les concessionnaires ce mois-ci et les berlines suivront au premier trimestre de 2026.

La première unité de production de la Dodge Charger Six Pack est sortie de la chaîne de montage de Stellantis à Windsor en Ontario plus tôt aujourd’hui.

Dévoilée il y a quelques mois, cette nouvelle version du muscle car de Dodge s’adresse à ceux qui ne sont pas prêts à prendre le virage électrique.

En effet, son capot renferme un six-cylindres en ligne Hurricane turbocompressé, qu’on retrouve aussi dans les RAM 1500 et Jeep Wagoneer.

Pour l’instant, seule la Scat Pack, plus performante et plus dispendieuse, est offerte, mais la R/T d’entrée de gamme arrivera au cours du premier trimestre de 2026.

La Charger Scat Pack est animée par la version « High Output » de ce moteur, qui génère 550 chevaux et 531 lb-pi de couple. En combinaison avec la boîte de vitesse automatique à 8 rapports et la traction intégrale de série, cette mécanique permet une accélération de 0 à 60 mph (96 km/h) en seulement 3,9 secondes.

Les modèles R/T feront usage de la version standard du moteur Hurricane, qui développe tout de même 420 chevaux et 468 lb-pi de couple, soit 120 chevaux et environ 200 lb-pi de plus que le V6 Pentastar qui faisait office de moteur de base dans la dernière Charger à essence. C’est d’ailleurs 50 chevaux et 73 lb-pi de couple de plus que le V8 Hemi de 5,7L qui était optionnel dans la génération précédente.

Bien sûr, la Charger Daytona électrique est toujours en production et reste disponible, seulement en version à deux portes pour le moment.

En effet, si l’on sait que les berlines à essence, ainsi que les versions R/T à deux portes seront ajoutées à la gamme en début d’année prochaine, aucune mention n’a été faite de la berline électrique, qui était pourtant prévue.

Afin de répondre à la demande anticipée pour les modèles à essence, qui devraient être beaucoup plus populaires que le coupé électrique, Stellantis ajoutera prochainement un troisième quart de travail à l’usine de Windsor, qui embauche actuellement pour combler les 1 500 postes que ce nouveau quart créera.

Au Canada, la Charger Six Pack R/T deux portes débute à partir de 62 290$ et la Scat Pack à partir de 72 290 $. Aux États-Unis, cette dernière est offerte à partir de 54 995 $, ce qui en fait la voiture la plus performante sous la barre des 55 000 $ dans ce marché.

Les premières livraisons canadiennes de la Dodge Charger Six Pack Scat Pack deux portes sont prévues d’ici la fin du mois.