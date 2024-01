Une mise à jour empêche Volvo de livrer ses premiers EX30

Volvo doit absolument régler ce problème avant de poursuivre la livraison des premiers EX30.

Il s’agit du deuxième véhicule électrique retardé à cause d’un logiciel.

Le constructeur Volvo doit reporter à plus tard la livraison de ses premiers EX30 en raison d’un problème de logiciel. Après l’imposant EX90 électrique, voilà que le plus petit et plus accessible EX30 fait également l’objet d’un délai causé par un logiciel.

C’est ce qu’a appris la publication Automotive News Europe via une communication officielle de la marque qui affirme travailler sans relâche pour « résoudre le problème ».

Pour l’instant, les raisons évoquées semblent contradictoires, Volvo qui affirme que le retard n’affectera qu’une poignée de clients, contrairement à ce qu’affirme la correspondance qui prétend que les retards ont désormais surpassé les deux semaines d’attente dans certains cas.

Toujours selon Volvo, plusieurs exemplaires du multisegment électrique de poche attendent dans les concessions du constructeur et qu’aussitôt que le logiciel sera réparé, Volvo pourra reprendre la livraison des véhicules. L’ennui, c’est que cette mise à jour est nécessaire pour autoriser la livraison des véhicules pour une utilisation sur route. Le logiciel aurait besoin de certaines certifications de Google avant de sortir des concessions de la marque.

La mise à jour à distance ne peut malheureusement pas être effectuée à distance selon la source interrogée par Automotive News Europe. Les véhicules concernés seront donc mis à jour sur place. Rappelons que l’EX30 est important pour la stratégie d’électrification de la marque, le multisegment qui se veut le véhicule électrique le plus abordable et le plus performant à l’accélération à ce jour. Muni du même groupe motopropulseur que le XC40 Recharge/C40 Recharge, l’EX30 à deux moteurs électriques n’a besoin que de 3,6 secondes pour atteindre le cap des 100 km/h.

Avec ce véhicule d’entrée de gamme, le constructeur peut espérer une augmentation plus importante de ses ventes à l’échelle mondiale.