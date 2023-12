Everlast propose des ensembles Sport et Outland pour le tout nouveau Volvo EX30

Everlast, fin connaisseur des marques scandinaves, a publié les détails de sa dernière offre : des groupe accessoires sur mesure pour la toute nouvelle Volvo EX30 entièrement électrique. Les amateurs de Volvo auront le choix entre deux collections distinctes : Sport et Outland, chacune étant conçue pour amplifier l’attrait de l’EX30.

L’Everlast Sport : Une fusion d’élégance et d’agilité

L’ensemble Everlast Sport s’adresse à ceux qui ont un penchant pour le design dynamique et les expériences de conduite fougueuses. Cet ensemble comprend un choix entre deux modèles exclusifs de jantes en alliage de 21 pouces, dépassant la taille standard de l’équipement d’origine. Les clients peuvent opter soit pour une jante sophistiquée à quatre branches doubles, soit pour une jante énergique à huit branches, chacune étant ornée de détails méticuleusement taillés au diamant.

Mais l’attrait du groupe Sport ne se limite pas aux jantes. Il se caractérise par un toit et des pare-chocs harmonieusement colorés, qui s’intègrent parfaitement au design du véhicule. Les accessoires aérodynamiques avant et arrière et les enjoliveurs de moyeu sont d’un orange vif qui ajoute à son caractère vibrant, créant ainsi une esthétique unifiée et visuellement convaincante.

L’Everlast Outland : L’élégance robuste redéfinie

Pour les aventuriers et les amateurs de tout-terrain, l’ensemble Outland démontre la polyvalence d’Everlast. Cette collection est dotée de robustes jantes en alliage de 19 pouces, présentant un design concave unique à quatre branches, idéal pour les terrains difficiles. L’extérieur de l’Outland est une toile de graphismes noir mat, ornant le toit, le nez, le capot, l’arrière et les côtés, incarnant un comportement robuste, prêt à tout. Des touches de vert vif sur la carrosserie et les enjoliveurs ajoutent une touche de dynamisme extérieur, garantissant une présence hors route saisissante.

Idées des designers et disponibilité

Jan-Pieter Kroezen, copropriétaire d’Everlast, s’est réjoui de ce lancement, soulignant que ces collections ne se contentent pas de rehausser l’attrait esthétique du Volvo EX30, mais qu’elles en améliorent également les performances. Niels van Roij, copropriétaire et designer a mis l’accent sur l’exclusivité et la personnalisation qu’offrent ces ensembles, permettant aux propriétaires d’exprimer leur individualité tout en profitant de l’ingénierie sophistiquée du Volvo EX30.

Everlast : La redéfinition de la personnalisation automobile scandinave

Everlast se consacre essentiellement à l’innovation et à la personnalisation des véhicules de conception scandinave. Faisant partie du conglomérat Heritage Customs, la société Everlast, basée aux Pays-Bas, insuffle sa passion pour les conceptions sur mesure dans chaque projet, repoussant les frontières de la personnalisation automobile et affirmant son statut de leader dans ce domaine.

Les ensembles Everlast Sport et Outland sont actuellement disponibles en précommande, invitant les propriétaires de l’EX30 à se démarquer sur la route. Pour plus de détails et d’options de personnalisation, les passionnés sont invités à visiter le site web d’Everlast.