La berline électrique Volvo ES90 pourrait être dévoilée en 2024

Cette nouvelle berline devrait remplacer la S90 et compétitionner avec les BMW i5 et Mercedes-Benz EQE.

Au moins un prototype de vérification a déjà été construit.

Ce modèle devrait utiliser une batterie de 111 kWh, pour une autonomie visée de 600 km.

Volvo travaille sur une nouvelle berline électrique pour remplacer l’actuelle S90, et ce modèle pourrait être officiellement dévoilé dans les mois à venir.

En effet, le constructeur suédois, sous tutelle chinoise, a récemment publié sur l’intranet de ses employés une photo montrant des membres de l’équipe de production de Zhejiang autour du premier prototype de vérification de la ES90, encore connue en interne sous le nom de V551.

Un prototype de vérification est une voiture construite avec les méthodes et les matériaux que le constructeur a l’intention d’utiliser pour la production à grande échelle, afin de s’assurer que tous les détails et les problèmes ont été résolus avant que les voitures des clients ne commencent à parcourir la chaîne de montage.

Cela signifie que la production réelle de la Volvo ES90 pourrait commencer dans les mois à venir, avec la voiture prête à être lancée à temps pour l’année modèle 2025.

En plus de la photo (qui ne montre pas grand-chose de la voiture elle-même), quelques informations ont filtré concernant les aspects techniques de la future ES90.

Par exemple, nous savons maintenant que la Volvo ES90 aura une longueur totale de 4 999 millimètres, une largeur de 1 945 mm et une hauteur de 1 547 mm. Son empattement sera de 3 100 mm.

Par rapport à la BMW i5 et à la Mercedes-Benz EQE avec lesquelles elle sera en concurrence, la Volvo ES90 aura presque la même longueur que l’EQE et sera donc plus courte que l’i5, plus étroite que l’EQE mais plus large que l’i5, et plus haute que ses deux concurrentes. Son empattement se situera également entre celui de l’EQE, plus grand, et celui de l’i5, plus petit.

Par rapport à la S90 actuelle, la future ES90 sera plus courte, plus large, plus haute et aura un empattement plus long.

En ce qui concerne la S90 actuelle, ce modèle pourrait continuer à être proposé pendant quelques années pour concurrencer Mercedes et BMW, qui ont tous deux développé des versions à essence de leur nouvelle Classe E et Série 5.

Outre les dimensions du modèle, des détails sur les motorisations de la ES90 ont également filtré.

Alors que les rapports préliminaires indiquaient que la nouvelle berline pourrait partager sa plateforme avec la future Polestar 5, nous savons maintenant qu’elle utilisera plutôt l’architecture SPA2 qui sous-tend le VUS électrique EX90, très probablement pour des raisons de coût et de production.

Cela signifie que l’ES90 pourra accueillir des architectures électriques de 400 et 800 volts, ainsi qu’une batterie de 111 kWh, qui devrait permettre une autonomie d’environ 600 kilomètres, selon la méthode d’essai CLTC.

Selon certaines rumeurs, l’ES90 aurait été développée en parallèle avec la Geely Galaxy E8 et la Zeekr 7, deux grandes berlines électriques récemment dévoilées en Chine.

Comme ses deux sœurs, la Volvo ES90 devrait être disponible avec une propulsion arrière à un seul moteur ou avec une configuration à deux moteurs qui assurera la traction sur les quatre roues.

Le lancement de ce modèle étant probablement imminent, de plus amples informations sont attendues prochainement.

Source : Autocar