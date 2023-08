Une enquête révèle que les utilisateurs de VÉ seraient prêts à payer pour réserver une borne de recharge

Les résultats d’une enquête récente suggèrent qu’une partie des utilisateurs de véhicules électriques pourrait envisager de payer un supplément pour réserver des bornes de recharge, ce qui permettrait de répondre aux problèmes de disponibilité et d’améliorer la commodité d’utilisation.

L’enquête montre que 33 % des conducteurs de véhicules électriques sont prêts à payer un supplément pour réserver une borne de recharge.

67 % des participants recherchent des informations sur la disponibilité des bornes de recharge publiques avant de passer aux véhicules électriques.

Le secteur des véhicules électriques est confronté à des défis tels que la disponibilité, la compatibilité et les méthodes de paiement.

Le secteur des véhicules électriques est intéressé par une nouvelle idée : la réservation payante de bornes de recharge. Pour évaluer le potentiel de ce concept, SMS, un installateur de bornes de recharge basé au Royaume-Uni, a mené une enquête auprès de 1 000 conducteurs de véhicules électriques. Leurs conclusions ont des implications pratiques pour l’avenir de la recharge des véhicules électriques.

Les résultats de l’enquête ont révélé qu’un groupe important de personnes interrogées pourrait être prêt à payer plus cher afin de bénéficier de la possibilité de réserver une borne de recharge. Environ 33 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient prêtes à payer un supplément de 5 £ (environ 7$ USD) pour un emplacement garanti, tandis que 27 % seraient prêtes à payer jusqu’à 10 £ (environ 14$ USD). Il est intéressant de noter que 7 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles étaient prêtes à payer plus de 10 £, en plus du coût de l’électricité, pour s’assurer un emplacement réservé.

L’enquête a également mis en évidence une préoccupation commune : connaître la disponibilité des stations de recharge publiques. 67 % des participants ont exprimé le souhait d’obtenir de telles informations avant de procéder à la transition vers les véhicules électriques. Il est intéressant de noter que 5 % des personnes interrogées dépendent uniquement de la recharge à domicile, tandis que 20 % dépendent uniquement de la recharge publique.

Toutefois, à mesure que le marché des véhicules électriques se développe, des défis se posent. Il s’agit notamment d’assurer la disponibilité et la compatibilité des stations, de faire face aux pannes des stations et de simplifier les processus de paiement. Mark Winn, directeur de la stratégie pour les véhicules électriques chez SMS, a souligné ces problèmes en insistant sur un déploiement stratégique, des systèmes de paiement robustes et une maintenance complète.

Winn a souligné que « pour que la recharge soit efficace, il faut que les stations soient placées de manière stratégique, qu’elles soient bien entretenues et que les paiements soient simplifiés ».

Les conclusions de l’enquête pourraient façonner la dynamique de la recharge des véhicules électriques. Elles mettent en évidence les priorités et les défis des utilisateurs, ce qui pourrait influencer le développement de l’infrastructure de recharge. Cette étude ne concerne pas seulement le Royaume-Uni ; des tendances similaires pourraient être observées dans le monde entier, y compris en Amérique du Nord. À mesure que l’adoption des véhicules électriques augmente, les solutions de recharge flexibles et centrées sur l’utilisateur deviendront probablement cruciales.