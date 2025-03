Une enquête d’ABB prévoit une croissance de la production de VE malgré des inquiétudes sur les délais d’électrification complète

Les leaders de l’industrie prévoient une croissance de la production de VE en 2025, mais doutent des délais d’électrification complète

75 % des leaders du secteur automobile prévoient une croissance de la production de VE en 2025, mais le scepticisme à l’égard de l’électrification complète augmente.

65 % des professionnels de l’industrie doutent de la possibilité d’atteindre une production de 100 % de VE d’ici 2030-2040 en raison de défis externes.

La production de véhicules hybrides devrait augmenter en 2025.

Une nouvelle enquête d’ABB Robotics and Automotive Manufacturing Solutions révèle que les dirigeants de l’industrie automobile s’attendent à une augmentation de la production de véhicules électriques (VE) en 2025. Toutefois, le scepticisme grandit quant à la possibilité de respecter les délais de production de véhicules électriques fixés à 2030-2040.

Selon l’enquête ABB Automotive Manufacturing Outlook Survey, 75 % des personnes interrogées prévoient une augmentation de la production de véhicules électriques en 2025. Parmi eux, 31 % prévoient une augmentation de plus de 10 %, tandis que 44 % anticipent une croissance allant jusqu’à 10 %. Par ailleurs, seuls 21 % prévoient une stagnation ou un déclin de la production.

Le directeur général d’ABB Robotics, Joerg Reger, a noté que les capacités de fabrication se sont considérablement améliorées, grâce aux progrès de l’automatisation et à l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre.

Malgré les perspectives positives de la production de VE, la confiance dans la réalisation des objectifs d’électrification complète a diminué. L’enquête a révélé que 31 % des personnes interrogées considèrent qu’il est impossible d’atteindre une production de 100 % de VE d’ici 2030-2040, contre 27 % en 2023 et 18 % en 2022. Dans l’ensemble, 65 % des professionnels de l’industrie doutent de la possibilité d’atteindre ces objectifs régionaux.

Les principaux défis cités sont extérieurs aux opérations de l’usine, les préoccupations concernant la demande des consommateurs et la disponibilité de l’infrastructure de recharge jouant un rôle important.

D’un autre côté, l’enquête indique également de fortes attentes concernant la croissance de la production de véhicules hybrides en 2025. Parmi les répondants, 67 % prévoient une augmentation de la production de véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR), dont 20 % prévoient une croissance de plus de 10 %. De même, 62 % s’attendent à une augmentation de la production de véhicules électriques hybrides (HEV).

Daniel Harrison, analyste en chef pour Automotive Manufacturing Solutions, a noté que l’expansion continue de la production de véhicules hybrides va de pair avec les inquiétudes concernant les taux d’adoption des véhicules électriques rechargeables. Il a également souligné que la fabrication de plusieurs types de groupes motopropulseurs dans différentes gammes de modèles ajoute de la complexité et des coûts pour les constructeurs automobiles.

Si les constructeurs restent optimistes quant à la croissance de la production de VE, les inquiétudes concernant l’infrastructure et l’adoption par les consommateurs continuent d’entraver la confiance dans les calendriers d’électrification complète. La production de véhicules hybrides devant augmenter, la transition vers un avenir entièrement électrique est de plus en plus retardée. L’avantage est qu’une proportion croissante des ventes de nouveaux véhicules sera équipée de groupes motopropulseurs électrifiés.