Sans rabais gouvernementaux, les ventes de VZÉ sont en déclin

Sans rabais gouvernementaux, les ventes de VZÉ sont en chute libre.

Au Québec, la dégringolade a été catastrophique au premier mois de 2025.

Avec la fin des incitatifs gouvernementaux reliés à l’adoption des véhicules zéro émission (VZÉ) au Canada ou la réduction de ceux-ci dans certains cas, les ventes de véhicules électriques ou électrifiés ont diminué de manière significative au mois de janvier 2025.

À l’échelle nationale, la pénétration de l’ensemble des véhicules zéro émission a chuté à 13,3 %, alors qu’il était à 18,9 % au dernier trimestre de l’an dernier. Dans la Belle province, cette statistique a dégringolé de manière plus importante encore, le taux de pénétration des VZÉ qui était de 21 % au premier mois de l’année, alors qu’il était à 42 % au quatrième trimestre de 2024.

Il faut toutefois rappeler qu’avec l’annonce au printemps dernier de la réduction de ces incitatifs pour le début de 2025 au Québec par exemple, plusieurs consommateurs se sont rués dans les concessionnaires automobiles pour profiter des rabais au maximum. Et les chiffres de ventes de véhicules électrifiés risquent d’être encore affectés au Québec après le mois de janvier, car dès le 1er février, le programme québécois a été mis en pause, parce que les fonds du programme ont été épuisés à la suite de la demande très forte provenant de tous ces consommateurs voulant acquérir un véhicule électrique avec rabais.

D’ailleurs, le retrait abrupte – et imprévu – des incitatifs fédéraux le 13 janvier dernier a lui aussi pris tout le monde par surprise, des consommateurs aux concessionnaires, sans oublier les stratèges de chacun des constructeurs impliqués.

Sans surprise, ce sont les marques les plus populaires dans le créneau électrique qui ont souffert le plus de ce changement. Ainsi, Tesla et Chevrolet ont vu leur ventes de VÉ – le nœud papillon qui commercialise toujours des véhicules thermiques contrairement à Tesla – chuter de respectivement 72 % et 65 %, lorsque comparés aux statistiques du dernier mois de 2024.

Malgré tout, il y a des signes encourageants alors que le taux de pénétration des VZÉ a progressé de 2,9 % au mois de janvier 2025, face aux ventes du même mois il y a un an.

Il faut toutefois se poser des questions sur l’atteinte des objectifs fixés par les instances gouvernementales au Canada. Le gouvernement d’Ottawa prévoit que dès 2026, les ventes de VZÉ occupent 20 % des ventes totales de véhicules neufs au pays, puis 60 % d’ici 2030 et enfin 100 % dès 2035. Mais, avec le retrait des incitatifs gouvernementaux, l’adoption de ces VZÉ pourrait nécessiter beaucoup plus de temps si rien n’est fait pour réduire le prix de ces véhicules électrifiés.