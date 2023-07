Une Corvette C1 électrique et un Hummer EV seront à l’avant plan dans le film Barbie

Le prochain film de Barbie mettra en scène une Corvette C1 entièrement électrique et un Hummer EV. Selon le célèbre jeu Forza Horizon 5, les deux proposeront de très bonnes performances.

· Une Corvette C1 entièrement électrique apparaîtra dans le film Barbie.

· Un Hummer EV, ainsi qu’un Chevrolet Blazer EV, seront également présentés.

· La sortie du film est prévue pour le 21 juillet.

Si certains considèrent le nouveau film de Barbie comme controversé dans sa représentation de Barbie et Ken, d’autres y voient une occasion d’explorer et de remettre en question les normes et les attentes de la société. Comment les réalisateurs pourraient-ils présenter le film d’une manière plus sensible ? Les voitures électriques sont la réponse (peut-être ?) !

Le film mettra donc en scène deux véhicules à la fois très polarisants et excentriques : le GMC Hummer EV de 2024 et une Chevrolet Corvette C1 de 1953 convertie en EV. Gardez en tête que les véhicules électriques peuvent plus souvent qu’autrement se comparer à un bibliothécaire qui s’avère être une ceinture noire de karaté – sans prétention, mais ô combien fatale. Le célèbre jeu vidéo Forza Horizon 5 nous a permis de comprendre à quel point les deux véhicules apparaissant dans le film peuvent être fatals, puisque le jeu les a mis à la disposition de ses joueurs.

Dans le jeu, le Hummer EV offre des performances inchangées par rapport à la réalité, avec une puissance de 1 000 chevaux et un couple de 1 200 livres-pieds. Le camion peut effectuer le sprint de 0 à 100 km/h en moins de 3,0 secondes, bien qu’il pèse plus de 9 000 livres (soit plus de 3 fois le poids d’une Corvette C1 d’origine, pour référence).

La C1 électrique développe pour sa part 302 chevaux (plus du double de la puissance qu’elle produisait en 1953 avec le moteur à combustion interne) et 332 livres-pieds de couple. Elle peut atteindre 100 km/h en 5,4 secondes et sa vitesse maximale est de 200 km/h.

La première du film aura lieu le 21 juillet, et en plus des deux voitures mentionnées ci-dessus, le Chevy Blazer EV fera également son apparition sur le grand écran, comme nous avons pu le voir dans la nouvelle bande-annonce diffusée il y a quelques jours. Pas de traitement rose pour ce bolide ci, cependant.