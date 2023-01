La Corvette E-Ray arrivera en 2023 avec une motorisation électrifiée et la traction intégrale

Il s’agira de la Corvette la plus rapide de tous les temps, avec un sprint de 2.5 secondes pour le 0 à 60 mph.

Le moteur électrique ajoute la traction intégrale et un mode EV pour de courtes distances.

Le coupé Corvette E-Ray 2024 débutera à 104 295$ aux États-Unis.

Chevrolet a lancé la Corvette E-Ray 2024, la première version AWD ou électrifiée de la voiture de sport depuis ses débuts il y a 70 ans.

La Corvette E-Ray faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps déjà, mais nous connaissons désormais tous les détails à son sujet, notamment qu’elle sera la Corvette la plus rapide de tous les temps.

En effet, la première Corvette électrifiée sera capable d’accélérer jusqu’à 96 km/h en 2,5 secondes et de boucler le quart de mile en 10,5 secondes.

Cela sera possible grâce au groupe motopropulseur qui combine un nouveau moteur électrique avec le moteur V8 LT2 de 6,2 litres qui produira une puissance combinée de 655 chevaux.

À lui seul, le moteur électrique placé sur l’essieu avant fournira 160 chevaux et 125 lb-pi de couple. En raison de la réponse instantanée qui caractérise la propulsion électrique, cela devrait améliorer la réponse à l’accélérateur et les accélérations à basse vitesse.

En plus de sa puissance accrue, la Corvette E-Ray bénéficiera également d’une transmission intégrale, qui, selon Chevrolet, améliorera à la fois ses performances et son utilisation par mauvais temps.

L’électrification permet également de nouvelles fonctionnalités telles qu’un mode «Stealth» tout électrique conçu pour permettre aux conducteurs de sortir discrètement d’un quartier résidentiel à des vitesses allant jusqu’à 45 mph (72 km/h). Ce mode ne sera toutefois possible que sur une courte distance, car la batterie, placée entre les sièges, n’est qu’une unité de 1,9 kWh et ne peut être rechargée par câble.

Afin de pouvoir prolonger les sessions sur piste, les conducteurs peuvent choisir le mode de conduite «Charge +» qui utilise le moteur pour charger la batterie à un rythme plus rapide.

Selon Chevrolet, l’E-Ray sera également plus efficace que les Corvettes précédentes puisque le moteur électrique permettra au moteur V8 de rester plus longtemps en mode de désactivation des cylindres en fournissant un couple supplémentaire lors d’accélérations légères.

En dehors de son groupe motopropulseur, la Corvette E-Ray sera basée sur la Z06, ce qui signifie qu’elle partage les mêmes proportions de carrosserie élargie.

Parmi les éléments qui seront également introduits sur la Corvette E-Ray, citons les nouvelles roues décalées, les freins en carbone-céramique Brembo de série, le Magnetic Ride Control de série, un ensemble de bandes bleues disponible sur toute la longueur de la carrosserie, des effets de sol en fibre de carbone en option et un nouvel intérieur de couleur verte qui ne sera proposé que sur les Corvettes de l’année-modèle 2024.

À l’intérieur, le système d’info divertissement et le tableau de bord numérique ont également été modifiés pour afficher des informations relatives au groupe motopropulseur électrifié, telles que l’état de charge de la batterie, la répartition de la puissance et un graphique de dynamomètre.

Chevrolet dit s’attendre à ce que la Corvette E-Ray entre en production plus tard cette année et arrive sur le marché américain avec un prix de base de 104 295 $ pour le coupé et 111 295 $ pour le cabriolet.

Aucune information sur les prix et la disponibilité au Canada n’a encore été annoncée.