Les véhicules hybrides rechargeables ayant plus de 50 km d’autonomie électrique en 2026

Les véhicules hybrides rechargeables sont souvent considérés comme une première étape entre les modèles à essence et les véhicules entièrement électriques, combinant plusieurs avantages des deux types de motorisation, soit une faible consommation d’essence et la capacité de parcourir de longues distances sans devoir recharger.

Pour que leur achat soit sensé, les véhicules hybrides rechargeables doivent toutefois avoir une autonomie électrique suffisante, puisque lorsque la batterie est épuisée, ils sont généralement moins efficaces qu’une version hybride traditionnelle comparable en raison du poids de leur batterie.

Voici donc une liste des modèles hybrides rechargeables disponibles au Canada en 2026 ayant plus de 50 km d’autonomie électrique, en ordre décroissant :

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC 2026

Mercedes-Benz GLC 350e | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 350e | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 350e | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 350e | Photo: Mercedes-Benz

Autonomie électrique : 87 km

Prix de départ : 66 900 $

Le Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC 2026 utilise un groupe motopropulseur hybride rechargeable articulé autour d’un moteur à essence à quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé. Ce moteur thermique, produisant 201 chevaux, est secondé par un unique moteur électrique de 134 chevaux, pour une puissance totale combinée de 313 chevaux et un couple de 406 lb-pi. La puissance est acheminée aux quatre roues par une boîte de vitesses automatique à neuf rapports. Sa batterie d’une capacité utilisable de 24,8 kWh lui permet d’atteindre une autonomie électrique de 87 km, soit la plus longue pour tout PHEV actuellement vendu au Canada. Le GLC 350e se distingue également par sa compatibilité avec la recharge rapide en courant continu jusqu’à 60 kW.

Toyota RAV4 PHEV 2026

Toyota RAV4 PHEV | Photo: Toyota Toyota RAV4 PHEV | Photo: Toyota Toyota RAV4 PHEV | Photo: Toyota

Autonomie électrique : 80 km

Prix de départ : À déterminer

Le Toyota RAV4 2026 de sixième génération propose une motorisation hybride branchable développant une puissance nette combinée de 324 chevaux. Son autonomie électrique est augmentée de 20 % par rapport à la génération précédente pour atteindre 80 km, et la version XSE avec groupe Technologie supporte désormais la recharge rapide via un port CCS. Ce modèle inaugure la plateforme logicielle Arene, la suite de sécurité Toyota Safety Sense 4.0 et offre une capacité de remorquage maximale de 3 500 lb. Nous ne connaissons pas encore le prix de départ de ce modèle, qui devrait arriver sous peu en concessions.

Mercedes-Benz GLE 450e 2026

Mercedes-Benz GLE 450e | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE 450e | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE 450e | Photo: Mercedes-Benz

Autonomie électrique : 79 km

Prix de départ : 90 200 $

Le Mercedes-Benz GLE 450e 4MATIC 2026 est équipé d’un moteur électrique de 134 ch pour une puissance combinée de 381 ch et un couple de 479 lb-pi. Ce modèle hybride rechargeable est doté de série d’un chargeur embarqué de 11 kW (CA) et accepte la recharge rapide jusqu’à 60 kW. L’équipement de série comprend l’interface MBUX de deuxième génération, la connectivité sans fil pour téléphones intelligents et une caméra à 360°. Avec 79 km d’autonomie électrique, le GLE 450e n’a que peu de compétition dans son segment.

Toyota Prius PHEV 2026

Toyota Prius PHEV | Photo: Toyota Toyota Prius PHEV | Photo: Toyota Toyota Prius PHEV | Photo: Toyota

Autonomie électrique : 72 km (version SE)

Prix de départ : 43 080 $

La Toyota Prius PHEV 2026, anciennement désignée sous le nom de Prius Prime, développe une puissance combinée de 220 chevaux grâce à son moteur de 2,0 L et son système hybride. Sa batterie au lithium-ion permet une recharge complète en environ quatre heures et permet au modèle d’afficher une consommation estimée à 1,8 Le/100 km pour la version SE. La version XSE, plus dispendieuse, affiche une autonomie électrique de 64 km en raison de ses jantes de plus grandes dimensions.

Mitsubishi Outlander PHEV 2026

Mitsubishi Outlander PHEV | Photo: Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV | Photo: Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV | Photo: Mitsubishi

Autonomie électrique : 72 km

Prix de départ : 50 498 $

Le Mitsubishi Outlander PHEV 2026 dispose d’un 4-cylindre de 2,4L et d’une batterie de 22,7 kWh, offrant une autonomie électrique de 72 km et une puissance combinée de 248 chevaux. Ce VUS à trois rangées de sièges est équipé de série du système de super contrôle intégral (S-AWC) et propose un habitacle mis à jour avec deux écrans numériques de 12,3 pouces. Les améliorations techniques incluent une suspension retravaillée ainsi qu’une efficacité combinée de 3,2 Le/100 km.

Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE 4MATIC+ 2026

Mercedes-AMG E 53 Hybrid | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-AMG E 53 Hybrid | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-AMG E 53 Hybrid | Photo: Mercedes-Benz

Autonomie électrique : 71 km (berline) et 66 km (familiale)

Prix de départ : 106 700 $(berline) et 109 900$ (familiale)

La Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE 4MATIC+ combine un moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 L à un moteur électrique pour une puissance totale de 577 ch (jusqu’à 604 ch avec la fonction Démarrage de course). Ce modèle est équipé de série de la traction intégrale entièrement variable, de la suspension RIDE CONTROL AMG avec amortissement adaptatif et de la direction active de l’essieu arrière. Sa batterie de 28,6 kWh supporte la recharge rapide en courant continu jusqu’à 60 kW, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en environ 3,8 secondes pour la berline. En raison de son poids supérieur, la familliale peut parcourir 66 km en électrique alors que la berline est capable de 71 km.

BMW X5 xDrive50e 2026

BMW X5 xDrive50e | Photo: BMW BMW X5 xDrive50e | Photo: BMW BMW X5 xDrive50e | Photo: BMW

Autonomie électrique : 64 km

Prix de départ : 98 500 $

Le BMW X5 xDrive50e combine un moteur 6 cylindres en ligne de 3,0 L à une unité électrique pour une puissance totale de 483 ch et un couple de 516 lb-pi. Ce modèle hybride rechargeable est équipé d’une batterie d’une capacité utilisable de 19,2 kWh et d’un chargeur embarqué supportant jusqu’à 7,4 kW. Les innovations techniques incluent l’adoption du cycle de combustion Miller pour le moteur thermique et un système de pré-engrenage pour le moteur électrique intégré à la transmission Steptronic à huit rapports, permettant un 0-100 km/h en environ 4,8 secondes. Son autonomie électrique est de 64 km.

Lexus RX 450h+ 2026

Lexus RX 450h+ | Photo: Lexus Lexus RX 450h+ | Photo: Lexus Lexus RX 450h+ | Photo: Lexus

Autonomie électrique : 61 km

Prix de départ : 81 570 $

Le Lexus RX 450h+ est équipé d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 L à refroidisseur intermédiaire, d’une transmission à variation continue électronique (eCVT) et d’un système de traction intégrale électronique à temps plein. Ce modèle hybride rechargeable affiche une accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et une consommation combinée estimée à 2,8 Le/100 km. Le système permet une recharge complète en environ deux heures et demie et une autonomie électrique de 61 km.

Lexus NX 450h+ 2026

Lexus NX 450h+ | Photo: Lexus Lexus NX 450h+ | Photo: Lexus Lexus NX 450h+ | Photo: Lexus

Autonomie électrique : 60 km

Prix de départ : 63 065 $

Le Lexus NX 450h+ utilise un groupe propulseur hybride rechargeable composé d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 L et d’une batterie lithium-ion à haute capacité. Ce système développe une puissance totale de 304 chevaux et affiche une consommation de carburant combinée de 2,8 Le/100 km. Équipé d’une transmission à variation continue électronique (eCVT) et de la traction intégrale, ce modèle permet une conduite entièrement électrique sur 60 kilomètres.

Ford Escape PHEV 2026

Ford Escape PHEV | Photo: Ford Ford Escape PHEV | Photo: Ford Ford Escape PHEV | Photo: Ford

Autonomie électrique : 60 km

Prix de départ : 42 494 $

Le Ford Escape PHEV 2026 est équipé d’un moteur 4 cylindres Atkinson de 2,5 L développant une puissance totale combinée de 210 ch. Ce modèle à traction avant utilise une transmission électronique à variation continue (eCVT) et affiche une efficacité énergétique de 2.3 Le combiné. Il propose de série des jantes de 18 pouces, le système SYNC 4 avec écran de 8 pouces et la suite de sécurité Ford Co-Pilot360. Sa capacité de remorquage est de 1 500 lb et son autonomie électrique est de 60 km.

Volvo XC60 T8

Volvo XC60 T8 | Photo: Volvo Volvo XC60 T8 | Photo: Volvo Volvo XC60 T8 | Photo: Volvo

Autonomie électrique : 58 km

Prix de départ : 68 638 $

Le Volvo XC60 T8 bénéficie de mises à jour pour l’année-modèle 2026, incluant un nouvel écran tactile central de 11,2 pouces, de nouveaux matériaux intérieurs, de nouvelles jantes, et des garnitures extérieures revues. La mécanique de la version T8 hybride branchable demeure inchangée, soit un 4-cylindres de 2,0L turbocompressé, un moteur électrique à l’arrière et une batterie de 18,8 kWh. Cela permet une puissance combinée de 455 chevaux et une autonomie électrique de 58 km. Ressources Naturelles Canada annonce une consommation moyenne de 3,5Le aux 100 km.

BMW 750e Xdrive

BMW M760e | Photo: BMW BMW M760e | Photo: BMW BMW M760e | Photo: BMW

Autonomie électrique : 56 km

Prix de départ : 144 900 $

Le BMW 750e xDrive combine un moteur six cylindres en ligne de 3,0 L développant 313 ch avec un moteur électrique de 197 ch, pour une puissance totale combinée de 490 ch et un couple de 516 lb-pi. Ce modèle est doté de la traction intégrale intelligente xDrive et d’une batterie d’une capacité utilisable de 18,7 kWh supportant une recharge de 7,4 kW. Cette berline de luxe complète le 0-100 km/h en 4,8 secondes et peut rouler pendant 56 km en mode électrique.

Lamborghini Urus SE

Lamborghini Urus SE | Photo: Lamborghini Lamborghini Urus SE | Photo: Lamborghini Lamborghini Urus SE | Photo: Lamborghini

Autonomie électrique : 56 km

Prix de départ : env. 305 000 $

Le Lamborghini Urus SE est le premier VUS hybride rechargeable de la marque, combinant un moteur V8 biturbo de 4,0 L produisant 620 ch et un moteur électrique synchrone de 192 ch pour une puissance totale de 800 ch. Ce modèle dispose d’un couple de 700 lb-pi et d’une batterie lithium-ion de 25,9 kWh, permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 312 km/h et de réaliser le 0-100 km/h en 3,4 secondes. Il introduit un système de vectorisation électrique du couple entre les essieux et propose onze modes de conduite, dont le mode EV Drive permettant une vitesse maximale de 135 km/h sans le moteur thermique. L’autonomie électrique est de 56 km et la consommation combinée est annoncée par Ressources Naturelles Canada à 4,9 Le/100 km.

Kia Niro PHEV

Kia Niro PHEV | Photo: Kia Kia Niro PHEV | Photo: Kia Kia Niro PHEV | Photo: Kia

Autonomie électrique : 55 km

Prix de départ : 38 077 $

Le Kia Niro PHEV associe un moteur de 1,6 litre à un moteur électrique de 62 kW, pour une puissance totale de 180 ch et un couple de 195 lb-pi. Sa batterie lithium-ion polymère de 11,1 kWh peut être rechargée en moins de trois heures avec un chargeur de niveau 2. Ce modèle affiche une efficacité de 2,1 Le / 100 km et une autonomie électrique de 55 km.

Kia Sorento PHEV 2026

Kia Sorento PHEV | Photo: Kia Kia Sorento PHEV | Photo: Kia Kia Sorento PHEV | Photo: Kia

Autonomie électrique : 55 km

Prix de départ : 50 516 $

Le Kia Sorento PHEV est propulsé par un moteur turbo de 1,6 L jumelé à un moteur électrique, pour une puissance totale de 261 ch et un couple de 258 lb-pi. Ce modèle est doté d’une batterie lithium-ion polymère de 14 kWh, d’une boîte automatique à six rapports et d’un système de traction intégrale active sur demande. Il affiche une accélération de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes et une autonomie électrique de 55 km. Ressources Naturelles Canada estime sa consommation d’essence combinée à 2,8 Le aux 100 km.

BMW 550e xDrive

BMW 530e | Photo: BMW BMW 530e | Photo: BMW BMW 530e | Photo: BMW

Autonomie électrique : 55 km

Prix de départ : 85 900 $

Le BMW 550e xDrive associe un moteur 6 cylindres en ligne TwinPower Turbo de 3,0 L à un moteur électrique intégré à la transmission Steptronic à 8 rapports. Ce groupe propulseur développe une puissance totale de 483 ch et un couple de 516 lb-pi, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en environ 4,0 secondes. La traction est assurée par le système intégral xDrive, et le véhicule peut atteindre une vitesse maximale de 140 km/h en mode purement électrique. Son autonomie est de 55 km et sa consommation est estimée à 3,4 Le/100 km.

Kia Sportage PHEV 2026

2026 Kia Sportage PHEV | Photo: Anthony Lemonde 2026 Kia Sportage PHEV | Photo: Anthony Lemonde 2026 Kia Sportage PHEV | Photo: Anthony Lemonde

Autonomie électrique : 53 km

Prix de départ : 49 512 $

Le Kia Sportage PHEV 2026 est animé par un moteur turbo de 1,6 L à injection directe jumelé à un moteur électrique de 72 kW, pour une puissance totale de 268 ch. Disponible exclusivement avec la traction intégrale, il offre une capacité de remorquage de 2 000 lb. L’habitacle bénéficie de nouvelles technologies, notamment un écran de 12,3 pouces pour l’infodivertissement, un affichage tête haute de 10 pouces en option et la compatibilité avec la clé numérique 2.0. Ressources Naturelles Canada annonce une consommation combinée de 2,8 Le/100 km et une autonomie électrique de 53 km.

Volvo XC90 T8

Volvo XC90 T8 PHEV | Photo: Volvo Volvo XC90 T8 PHEV | Photo: Volvo Volvo XC90 T8 PHEV | Photo: Volvo

Autonomie électrique : 53 km

Prix de départ : 92 638 $

Le Volvo XC90 T8, version hybride rechargeable du VUS porte-étendard à sept places de Volvo, bénéficie d’une mise à jour technologique et esthétique. Cette version du XC90 est alimentée par un moteur quatre-cylindres turbocompressé de 2,0L et un moteur électrique, ainsi qu’une batterie de 18,8 kWh. La puissance combinée de 455 chevaux et 523 lb-pi de couple permettent une accélération de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. En raison de son poids supérieur, le XC90 T8 offre 5 km d’autonomie électrique en moins par rapport au XC60 avec la même mécanique, pour un total de 53 km. La consommation combinée est estimée à 3,8 Le/km.

Hyundai Tucson PHEV

Hyundai Tucson PHEV | Photo: Hyundai Hyundai Tucson PHEV | Photo: Hyundai Hyundai Tucson PHEV | Photo: Hyundai

Autonomie électrique : 51 km

Prix de départ : 56 346 $

Le Hyundai Tucson PHEV est équipé d’un moteur turbocompressé de 1,6 L à injection directe combiné à une batterie de 13,8 kWh, une combinaison développant une puissance totale estimée à 261 chevaux. Ce modèle utilise une transmission automatique à six rapports et dispose de série de la traction intégrale. Grâce à son chargeur embarqué de 7,2 kW, une recharge complète de niveau 2 peut être effectuée en moins de deux heures. Le véhicule affiche une capacité de remorquage de 2 000 lb et une autonomie électrique de 51 km. Ressources Naturelles Canada annonce une consommation moyenne de 3,1 Le/100 km.

Chrysler Pacifica Hybrid

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid | Photo; Stellantis Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid | Photo; Stellantis Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid | Photo; Stellantis

Autonomie électrique : 51 km

Prix de départ : 59 790 $

La Chrysler Pacifica Hybride utilise un moteur V6 Pentastar de 3,6 litres associé à une transmission eCVT à deux moteurs électriques, offrant une puissance totale de 260 chevaux et une consommation combinée de 2,9 Le/100 km. L’équipement technologique comprend le système Uconnect 5 avec un écran tactile de 10,1 pouces ainsi que des options comme le système FamCAM et Amazon Fire TV intégré pour les passagers arrière. L’autonomie électrique est de 51 km. La Pacifica Hybrid à récemment été discontinuée, mais elle devrait demeurer disponible chez les concessionnaires encore pour quelques mois.

Mazda CX-70 PHEV

Mazda CX-70 PHEV | Photo: Mazda Mazda CX-70 PHEV | Photo: Mazda Mazda CX-70 PHEV | Photo: Mazda

Autonomie électrique : 51 km

Prix de départ : 58 750 $ (en 2025)

Le Mazda CX-70 PHEV 2026 voit sa gamme remaniée avec l’introduction des modèles SC, portant son autonomie électrique estimée à 51 km. Son groupe propulseur e-Skyactiv PHEV, composé d’un quatre cylindres de 2,5L, d’un moteur électrique et d’une batterie de 17,8 kWh développe une puissance de 323 chevaux et un couple de 369 lb-pi. Le système Mi-Drive inclut désormais un bouton pour le mode de recharge ainsi qu’un mode de conduite entièrement électrique. Ressources Naturelles Canada estime la consommation combinée de ce modèle à 3,8 Le/100 km.