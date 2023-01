Un VUS Century dans les plans de Toyota?

Le constructeur songerait à construire un VUS Century.

La motorisation serait vraisemblablement hybride.

Un moteur V6 prendrait place sous le capot du véhicule.

En Amérique du Nord, le nom Century rime davantage avec une berline commercialisée par la division Buick. Au Japon en revanche, Century est plutôt synonyme d’opulence et de de souci du détail. Le nom est apposé sur la carrosserie d’une certaine Toyota Century, une berline assemblée à la main et destinée à l’élite.

Et même si la division Lexus surpasse Toyota dans l’organigramme du géant nippon, il est permis de placer cette Century au-delà de tous les véhicules commercialisés par les deux marques. Mais, de nos jours, les berlines ne sont plus aussi prisées des consommateurs, contrairement aux véhicules utilitaires.

Le site web japonais Best Car Web a d’ailleurs publié un texte sur la possibilité de voir apparaître un VUS tatoué de l’écusson Century, le véhicule qui pourrait simplement s’appeler VUS Century. Qui plus est, la commercialisation de ce véhicule haut sur pattes débuterait d’ailleurs d’ici les douze prochains mois.

Contrairement à la berline Century du moment équipée d’un moteur V8 de 5,0-litres jumelé au système hybride de la marque, mais Best Car Web parle plutôt d’une configuration impliquant le V6 de 3,5-litres de cylindrée, le 6-cylindres qui travaillerait également de concert avec la technologie hybride de la division japonaise. Il est donc for probable que le véhicule sorte de l’usine avec le rouage intégral maison, impliquant un moteur électrique installé au deuxième essieu, à l’instar de plusieurs produits Toyota et Lexus.

Or, il est également permis de croire que le moteur récemment implanté sous le capot de la camionnette Tundra ou du tandem Toyota Sequoia/Lexus LX puisse être la solution pour propulser ce gros VUS destiné à un public en moyens.

Peu importe la solution retenue pour propulser ce futur produit, la consommation de carburant risque d’être à la baisse, surtout face à la génération commercialisée jusqu’en 2017, la voiture qui faisait confiance jusqu’à ce moment à un moteur V12.

Comme le rappelle la publication nipponne, le constructeur a déjà transformé la berline Crown en un mélange assez unique de berline haute sur pattes avec un look de VUS. Le passage du nom Century à un format plus utilitaire est donc plus logique qu’on le pense.

Malheureusement pour les amateurs nord-américains du modèle, les chances de voir apparaître la berline ou le VUS Century de ce côté-ci de l’Océan Pacifique sont quasi nulles. La Toyota Century est une affaire strictement japonaise – à part quelques exemplaires à volant à gauche vendus à quelques marchés à travers le monde – et il serait étonnant que l’une ou l’autre des versions de ce modèle ne soit offerte aux États-Unis ou au Canada.