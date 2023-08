Un pickup Toyota basé sur la Corolla pourrait être dans les cartes

Le constructeur considère apparemment de développer un modèle plus petit positionné sous le Tacoma.

Les rumeurs veulent que celui-ci soit basé sur la Corolla.

Ce pickup n’arrivera probablement pas avant 2027.

Les pick-up ont gagné en popularité ces dernières années et les constructeurs automobiles tentent d’élargir le segment avec des modèles sous-compacts plus petits.

Cette tendance s’est amorcée en Amérique du Nord lorsque Ford et Hyundai ont lancé le Maverick et le Santa Cruz, deux pick-up basés sur des VUS qui sont nettement plus petits que les modèles compacts traditionnels du segment.

Selon certaines rumeurs, Toyota pourrait s’intéresser à ce marché avec un nouveau pick-up qui serait basé sur la Corolla.

Sans surprise, ce modèle se situerait sous le Tacoma dans la gamme de la marque et sa construction monocoque ainsi que sa plate-forme basée sur une voiture en feraient un concurrent direct du Ford Maverick et du Hyundai Santa Cruz.

Peu de détails sont connus pour l’instant puisque ce modèle n’est encore qu’une rumeur, mais l’entreprise serait sur le point de prendre une décision quant à sa production ou non.

Bien qu’il partage sa plateforme avec la berline Corolla et le VUS Corolla Cross, le pick-up devrait être construit aux côtés de la berline dans le Mississippi plutôt qu’en Alabama où le Corolla Cross est fabriqué dans une usine partagée avec Mazda.

Étant donné que le projet n’a même pas encore été confirmé, il est plus probable que le pick-up Corolla soit basé sur la prochaine génération de la populaire série de berlines et multisegments.

En effet, Automotive News indique qu’il ne faut pas s’attendre à voir un tel véhicule chez les concessionnaires Toyota avant au moins 2027, voire plus tard.

Il ne s’agira toutefois pas du premier pick-up sous-compact de Toyota, puisque le constructeur a présenté l’année dernière un prototype de pick-up utilitaire léger dont l’allure s’inspire du concept Compact Cruiser EV.

Bien que ce modèle soit attendu dès 2024, le fait qu’il soit destiné aux marchés émergents signifie qu’il est peu probable que nous le voyions en Amérique du Nord.

Source : Automotive News via Motor1.com