Un Mercedes-Benz EQS à batterie à électrolyte solide parcourt 1 205 km avec une seule charge

Mercedes-Benz réalise un essai transfrontalier avec un EQS à batterie solide, marquant une avancée vers les batteries de prochaine génération pour véhicules électriques.

Un prototype de l’EQS a parcouru 1 205 km de l’Allemagne à la Suède sans recharge, avec 137 km d’autonomie restante.

Batterie développée conjointement avec HPP et Factorial Energy, utilisant la technologie solide FEST.

Mercedes-Benz vise l’intégration des batteries solides dans les véhicules de série d’ici la fin de la décennie.

Un prototype de Mercedes-Benz EQS équipé d’une batterie à électrolyte solide a complété un trajet de 1 205 kilomètres entre Stuttgart, en Allemagne, et Malmö, en Suède, sans aucune recharge, dans le cadre d’un test réel des technologies de batteries de nouvelle génération. À l’arrivée, il restait encore une autonomie de 137 kilomètres.

Réalisé à la fin du mois d’août, ce test s’inscrit dans le programme de validation continue des batteries solides chez Mercedes-Benz. L’itinéraire traversait trois pays en empruntant les autoroutes A7 et E20 en Allemagne et au Danemark, avant d’entrer en Suède, le tout sans recourir à un traversier. Mercedes-Benz a utilisé son système Electric Intelligence pour calculer le parcours optimal, en tenant compte de la topographie, des conditions de circulation et des besoins énergétiques liés au système de climatisation.

Le système de batterie du véhicule d’essai a été développé en partenariat avec Mercedes-AMG High Performance Powertrains, une division reconnue pour son expertise en Formule 1. Les cellules de batterie proviennent de Factorial Energy, une entreprise américaine, et intègrent la technologie FEST (Factorial Electrolyte System Technology).

Ce système comprend des actionneurs pneumatiques qui gèrent les variations de volume lors des cycles de recharge, maintenant ainsi une pression de contact constante. Selon l’entreprise, le contenu énergétique utilisable a été augmenté de 25 % par rapport à la batterie standard de l’EQS, sans changement de taille ou de poids. Le prototype utilise aussi un système passif de refroidissement par flux d’air afin d’optimiser l’efficacité énergétique.

Cette démonstration fait suite à l’annonce de février dernier concernant les essais routiers de cette technologie et s’inscrit dans la continuité des performances du concept Vision EQXX, qui avait complété un parcours de 1 202 kilomètres.

L’objectif de Mercedes-Benz est d’intégrer cette technologie dans les véhicules de série d’ici la fin de la décennie. Les essais de la batterie se poursuivent dans les installations de Stuttgart-Untertürkheim et de Sindelfingen, et ce long trajet constitue une étape importante dans le processus de validation, visant à évaluer les performances de la batterie dans des conditions réelles variées.