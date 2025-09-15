Amazon ajoute les fourgonnettes BrightDrop de GM à sa flotte de livraison électrique

Amazon a acheté une douzaine de fourgonnettes BrightDrop de GM en 2023 pour faire avancer ses objectifs en matière de véhicules électriques

Amazon teste plus d’une douzaine de fourgonnettes électriques BrightDrop de General Motors.

L’entreprise exploite déjà plus de 25 000 véhicules électriques construits par Rivian.

GM a suspendu la production des fourgonnettes BrightDrop en Ontario en raison de ventes ralenties.

Amazon met à l’essai des fourgonnettes de livraison électriques de l’unité BrightDrop de General Motors, cherchant à diversifier son réseau de livraison axé sur la durabilité. L’essai s’inscrit dans l’objectif du géant du commerce électronique de déployer 100 000 véhicules électriques d’ici la fin de la décennie.

L’entreprise a indiqué que plus d’une douzaine de fourgonnettes BrightDrop 2024, vendues par GM en 2023, sont actuellement testées aux côtés d’une flotte qui comprend déjà des véhicules électriques de Rivian. Amazon a commencé à déployer des fourgonnettes électriques en 2022 et poursuit un objectif à l’échelle de l’entreprise de zéro émission nette de carbone d’ici 2040.

Amazon est le plus grand actionnaire de Rivian, détenant une participation de 16 % dans le constructeur de véhicules électriques. Plus de 25 000 fourgonnettes construites par Rivian sont déjà en service pour l’entreprise. Un porte-parole d’Amazon a affirmé que le test de véhicules supplémentaires est une pratique courante et n’affecte pas sa relation avec Rivian.

GM a lancé la fourgonnette électrique BrightDrop en 2021 et la produit à l’usine CAMI EV Assembly à Ingersoll, en Ontario. Cette usine, reconnue comme le premier site de production de véhicules électriques à grande échelle au Canada, a temporairement interrompu sa production jusqu’en octobre en raison d’une faible demande. Si Amazon décide d’aller de l’avant avec l’achat d’autres fourgonnettes BrightDrop, cela pourrait représenter une excellente nouvelle pour l’usine CAMI actuellement à l’arrêt.