Le Président de Toyota s’interroge toujours sur l’accent placé sur les véhicules électriques et dit qu’il n’est pas le seul

Selon lui, il fait partie de la majorité silencieuse.

Il affirme que la réponse n’est toujours pas claire.

Même si Toyota a récemment revu tous ses plans pour les véhicules électriques dans un avenir proche, le président de Toyota Motor Corp. Akio Toyoda continue de croire que l’abandon total du moteur à combustion interne n’est pas la solution pour l’avenir de la mobilité.

Selon lui, il y a une majorité silencieuse de constructeurs automobiles et d’industries connexes qui ne sont pas d’accord avec la poursuite des technologies VE comme seule réponse pour l’avenir. En tant que chef du plus grand constructeur automobile du monde, il est effectivement devenu leur porte-parole.

« Les personnes impliquées dans l’industrie automobile constituent en grande partie une majorité silencieuse », a déclaré M. Toyoda aux journalistes lors d’une visite en Thaïlande, comme le rapporte le Wall Street Journal. « Cette majorité silencieuse se demande si les VE sont vraiment une bonne option. Mais ils pensent que c’est la tendance, donc ils ne peuvent pas s’exprimer bruyamment. » Il a ajouté : « Parce que la bonne réponse n’est pas encore claire, nous ne devrions pas nous limiter à une seule option. »

Le plan de Toyota, contrairement à celui de Volkswagen et de GM, consiste depuis longtemps à développer un certain nombre de technologies de groupes motopropulseurs, y compris les moteurs à combustion interne, les véhicules électriques, les véhicules hybrides, l’hydrogène et tout ce qui se trouve entre les deux. M. Toyoda affirme que l’obtention de pièces et de matières premières pour les batteries, tout en maintenant la rentabilité et en rendant les VE abordables, constitue un immense défi.