Del Mar, Californie – La Toyota Prius fait peau neuve pour 2023.

Pour cette cinquième génération, la Toyota Prius hybride subit probablement sa plus grande transformation à ce jour. Non, Toyota n’est pas tombée sur la tête en la dotant d’un moteur V8 ou d’une configuration à propulsion. La Prius 2023 est toujours équipée d’un groupe motopropulseur hybride et une variante enfichable nous sera présentée lors du premier trimestre de la prochaine année.

Où est le problème, alors ? La nouvelle n’est que partiellement satisfaisante. Elle profite d’améliorations notables, certaines s’avérant de belles surprises. Cependant, là où l’on espérait des gains importants, la déception nous attendait.

Comment l’expliquer cette refonte en dent de scie ? Simplement, en fait. Le modèle va être appelé à jouer un rôle différent au sein de la famille.

Pas un taxi

La puce à l’oreille concernant ce changement de vocation, on l’a eue lors de notre souper d’accueil en Californie. Pour l’occasion, l’ingénieur concepteur de cette nouvelle Prius, Satoki OYA, a mentionné que lors des échanges menant à l’élaboration de cette cinquième mouture, la consigne était claire ; pas question d’accoucher d’un autre taxi.

La nouvelle cuvée veut aller jouer ailleurs.

La stratégie est simple. Le VUS sous-compact Corolla Cross hybride est le candidat parfait pour le transport de passagers. La Prius 2023 vise à renouveler sa clientèle.

Nouveau style pour la Toyota Prius 2023

Cette nouvelle Prius est la plus belle de l’histoire, la première qui a de la gueule, point final. Son design est épuré et affirmé. Ce qui suit est subjectif, mais ça faisait consensus là-bas ; l’avant est réussi, l’arrière est spectaculaire. Quant au profil, il attire l’œil. Quelques observateurs croisés sur place et non reliés au monde automobile n’en revenaient pas d’apprendre que cette Prius était une… Prius. Ce genre de réaction à froid ne ment jamais.

De façon plus pragmatique, on retrouve un design axé sur l’aérodynamisme pour maximiser le rendement énergétique. Le capot plongeant, la partie arrière fuyante, autant d’éléments qui y contribuent, tout comme ces volets avant qui servent au refroidissement, mais aussi à améliorer la performance aérodynamique du modèle. Idem pour ces panneaux stabilisateurs sous la carrosserie dont l’objectif est de réduire l’effet de traînée.

Le toit a aussi été abaissé de 50 mm, ce qui permet à cette nouvelle Prius de fendre le vent avec plus d’efficacité. Au volant, on repose 25 mm plus bas, ce qui change quelque peu la perception.

Nouveau moteur hybride pour la Toyota Prius 2023

Depuis 2009, la Prius était équipée d’un moteur 4-cylindres de 1,8 litre. Gros changement alors qu’elle passe maintenant à un 4-cylindres de 2,0 litres, toujours à cycle Atkinson. La grande différence, c’est la puissance offerte au combiné essence/électricité. La dernière Prius proposait 121 chevaux. La Prius 2023 en livre désormais 196, une hausse de 60 %. A-t-on besoin de vous dire que ça transforme l’expérience au volant ? Lorsqu’on enfonce l’accélérateur pour effectuer un dépassement, on n’a plus à prier. Les larmoiements de la transmission à variation continue (CVT) sont toujours présents, toutefois, mais c’est un tantinet moins mauvais.

Pour ce qui est du couple, Toyota ne partage pas de données combinées, se contentant de chiffrer la capacité de chaque organe responsable d’en fournir. On parle de 139 livres-pieds pour le moteur thermique, 152 pour le moteur électrique, ainsi que 62 pour le deuxième moteur électrique, celui dont la mission est de garantir le rouage intégral.

Oui, la Prius 2023 revient avec la traction aux quatre roues. En fait, les deux versions (XLE, Limited) la proposent de série. La version à traction sera uniquement offerte aux Américains. On y revient. Et, bonne nouvelle, le nouveau rouage intégral de la Prius sera toujours disponible. On se souviendra qu’avec la génération précédente, il ne pouvait opérer que sous la barre des 70 km/h.

Au volant de la nouvelle Prius

Tout ce qu’on vient de vous décrire se traduit de façon très favorable derrière le volant. Outre une réaction plus vive du véhicule, on jouit des améliorations apportées au châssis et du centre de gravité abaissé. Sans vous dire que la nouvelle Prius enfile les virages avec l’assurance d’une GR Supra, on peut vous dire que sa devancière aurait de la difficulté à suivre la cadence qu’elle peut imposer. La sensation est bonne.

Les dents de scie

Le titre de ce billet sur la nouvelle Prius indique clairement que tout n’est pas parfait avec cette nouvelle cuvée. Allons-y avec ce qui laisse sur l’appétit.

D’abord, la présentation intérieure. Cette disposition de l’écran d’informations du conducteur, près du parebrise plutôt que du volant, n’a rien d’optimal. Elle va forcer certains à placer le volant dans une position inconfortable pour eux afin qu’ils puissent y voir quelque chose. Avec le bZ4X, le problème est le même. À revoir, de grâce.

Puis, il y a cette nouvelle fourchette de prix. En 2022, la Prius d’entrée de gamme était 29 350 $. La note bondit à 36 490 $ pour la Toyota Prius 2023. C’est environ le prix de la version la plus cossue de 2022. L’an prochain, la variante Limited va vous soulager de 42 990 $.

Décevant. L’abandon de la livrée de base à traction y est pour quelque chose. Il y a cependant une raison derrière et elle est mentionnée un peu plus loin.

Ce qui est clair, c’est que Toyota dit à la clientèle à la recherche d’une voiture hybride abordable de se tourner vers la Corolla hybride. Elle invite aussi les propriétaires de taxis à opter pour le Corolla Cross hybride. Voilà pourquoi on parlait d’un repositionnement de la Prius en introduction. À ce prix, elle ne représente plus une solution économique.

Enfin, l’autre truc irritant, c’est l’absence de cette version de base à traction. Pourquoi ? Parce que la Prius qu’on nous propose pour 2023 présente une cote de consommation moyenne de 4,8 litres aux 100 kilomètres. C’est excellent, mais ce n’est pas une amélioration par rapport à la génération qui nous quitte. Or, n’est-ce pas le but d’une Prius de toujours nous en offrir plus à ce chapitre ? On nous amène une voiture plus puissante, mais pas plus économique. Tout ça résonne d’une drôle de façon.

Cette version à traction, qui va rouler au sud du 49e parallèle, propose une moyenne de 4,2 litres aux 100 kilomètres. C’est ce qu’on attendait de cette nouvelle Prius, mais il va falloir s’en passer. On faisait mention d’une raison derrière cette décision et là-dessus, on peut comprendre la compagnie. Il était impossible d’avoir une Prius à traction équipée de sièges chauffants chez nous. On devine que les consommateurs d’ici l’auraient peut-être boudée.

N’empêche.

Technologie et sécurité

En terminant, simplement pour vous rassurer, l’offre est complète en matière de technologie embarquée et de sécurité. Avec la version de base, un écran tactile de 8,0 pouces vous attend avec le système multimédia. Ce dernier passe à 12,3 pouces avec la variante Limited. Les services connectés de Toyota, l’assistant personnel qui répond à nos requêtes vocales commandant par « Hey Toyota », tout y est.

Idem en matière de sécurité avec la suite TSS 3.0 (Toyota Safety Sense) qui regroupe une panoplie de caractéristiques destinées à nous protéger.

Conclusion

La nouvelle Prius, qui va se pointer en début d’année en concession, est améliorée en tout point, mais elle perd ce petit quelque chose qui faisait d’elle une réelle solution économique. Plus efficace, mais pas plus efficace, si vous voyez ce qu’on veut dire.

C’est un choix de l’entreprise qui croit qu’elle avait besoin de cette réorientation pour progresser. En ce qui nous concerne, un doute persiste. On verra bien ce que les chiffres de ventes vont nous indiquer au cours des prochaines années.