Toyota RAV4 2026: les batteries seront assemblées au Canada

Les usines canadiennes de Toyota se préparent à entamer la fabrication du RAV4 de sixième génération. On apprend d’ores et déjà qu’elles assembleront aussi les batteries du système hybride.

Avec l’avènement de la nouvelle génération du RAV4 qui a été dévoilée plus tôt ce printemps, Toyota ajoute une étape importante à la chaîne de montage. En effet, les batteries du système hybride du nouveau RAV4 seront assemblées dans les usines de Cambridge et de Woodstock en Ontario au Canada.

La nouvelle a d’abord été relayée par Automotive News Canada.

Jusqu’à présent, les usines canadiennes de Toyota recevaient des ensembles de batteries qui étaient prêts à être installés directement dans le véhicule. Or, avec le RAV4 renouvelé, Toyota participera à la fabrication des ensembles de batteries. Des modules de batteries seront acheminés à partir de l’usine de la Caroline du Nord dès que celle-ci sera opérationnelle.

Cette réorganisation de la production ne devrait pas avoir d’impact sur le nombre d’employés. En effet, Toyota prévoit conserver 8500 ouvriers à l’emploi. Alors que la charge de travail augmentera avec cette annonce, des gains d’efficacité sont aussi prévus dans la chaîne de montage.

Parallèlement à ce changement stratégique, Toyota procédera sous peu à la réorganisation partielle de ses installations afin d’opérer la transition entre le RAV4 2025 et le modèle 2026. On se rappellera que, lors du dévoilement de la sixième génération du VUS compact, le constructeur a laissé de côté la motorisation traditionnelle à essence. En effet, la gamme sera entièrement électrifiée et les consommateurs auront le choix entre la motorisation hybride et hybride rechargeable.

Il est prévu que la fabrication du Toyota RAV4 2026 commence en début d’année prochaine.