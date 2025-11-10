Toyota présente le tout nouveau Hilux entièrement électrique

L’électrification du Hilux débute en Asie, avec des variantes VE et piles à combustible qui s’ajoutent à la gamme.

Le nouveau Hilux électrique de Toyota offre plus de 300 km d’autonomie et sera lancé en Asie à partir de 2026.

Une version à pile à combustible (FCEV) suivra en Europe et en Océanie d’ici 2028.

L’approche multi-voies de Toyota soutient la carboneutralité grâce à des groupes motopropulseurs adaptés à chaque région.

Toyota Motor Corporation a dévoilé le nouveau Hilux, qui comprend une variante 100 % électrique à batterie (VE), lors d’une première mondiale tenue à Bangkok. Ce nouveau modèle s’inscrit dans la stratégie mondiale de Toyota visant à déployer divers groupes motopropulseurs électrifiés dans le cadre de son approche à choix multiples vers la carboneutralité.

La version VE du Hilux sera lancée sur les marchés asiatiques à partir de 2026. Une version diesel destinée au marché japonais est prévue pour le milieu de l’année 2026. Toyota a également confirmé qu’une version à pile à combustible du Hilux est en développement, avec une commercialisation prévue en Europe et en Océanie à compter de 2028.

La stratégie multi-voies de Toyota vise à harmoniser les technologies des véhicules avec les infrastructures énergétiques locales et les besoins des consommateurs. En plus des VE et des piles à combustible, l’entreprise continuera de proposer des modèles hybrides et à moteur à combustion interne dans différentes régions.

Le prototype du Hilux VE présenté lors de l’événement de Bangkok est équipé d’une batterie lithium-ion d’une capacité totale de 59,2 kWh. Selon Toyota, le modèle vise une autonomie de plus de 300 km selon les normes NEDC. Le véhicule est doté d’essieux électriques haute performance à l’avant et à l’arrière, offrant une puissance totale de 144 kW (193 ch). Le bloc-batterie est monté sous le plancher et exploite pleinement la largeur du châssis afin d’optimiser l’espace et les performances.

Les principales spécifications de la version électrique comprennent une longueur de 5 320 mm, une largeur de 1 855 mm, une hauteur de 1 800 mm et un empattement de 3 085 mm (les dimensions du Toyota Tacoma 2025 sont respectivement de 5 744, 1 979 [2 030 pour l’hybride], jusqu’à 1 918 et jusqu’à 3 686 mm). Le prototype est muni d’un système de transmission intégrale, un incontournable pour préserver les capacités tout-terrain traditionnelles du modèle.

Toyota a produit plus de 13 millions de véhicules en Thaïlande, un important centre de production pour le Hilux et d’autres modèles depuis les débuts de l’expansion internationale de la marque. Lancé en 1968, le Hilux a été intégré à la plateforme IMV de l’entreprise en 2004, ce qui a grandement contribué à renforcer sa présence mondiale.