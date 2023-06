Toyota prépare un nouveau multisegment électrique

Un nouvel investissement de 2,1 milliards de dollars pour l’usine de production de batteries.

Il y aura bientôt une nouvelle option électrique pour la famille.

Les détails entourant ce futur modèle ne sont pas connus encore.

Le constructeur Toyota est peut-être arrivé en retard au virage électrique, ça ne l’empêche pas de pouvoir rattraper le temps perdu et de se mettre à produire en quantité plus significative des véhicules électriques pour le continent nord-américain. À cet effet, l’annonce de cette semaine sur l’investissement de 2,1 milliards de dollars américains supplémentaires pour la construction d’une usine de production de batteries carboneutre. Le complexe de production de batteries de la Caroline du Nord est déjà en construction au moment d’écrire ces lignes. Jusqu’ici, le complexe de production de batteries a reçu 5,9 milliards de dollars en investissement.

Mais, ce n’est pas tout, car l’aile nord-américaine a également confirmé que l’usine du Kentucky produira à partir de 2025 un nouveau modèle de multisegment entièrement électrique à trois rangées de sièges.

« Nous nous sommes engagés à réduire les émissions de carbone autant que possible et dès que possible. […] Pour atteindre cet objectif, les clients doivent avoir accès à un portfolio d’options qui répondent à leurs besoins actuels et futurs. Il est passionnant de voir notre plus grande usine américaine, Toyota Kentucky, et notre plus récente usine, Toyota North Carolina, nous conduire vers l’avenir avec la production de BEV et de batteries pour notre gamme électrifiée en pleine expansion. », a déclaré Ted Ogawa, PDG de Toyota Motor North America.

On ne connaît bien entendu pas tous les détails entourant ce nouveau modèle à vocation familiale, mais il ne serait pas surprenant que ce futur modèle de production s’inspire du véhicule concept dévoilé à la fin de 2021. Le concept portait le nom Toyota bZ Large SUV. La devanture de ce véhicule n’est pas sans rappeler celle des plus récents modèles de la marque, notamment le multisegment électrique bZ4X. La silhouette de ce potentiel futur est également plus horizontale que celle du futur remplaçant électrique du Toyota Highlander.

Remarquez, ce futur multisegment électrique à trois rangées de sièges pourrait aussi s’inspirer du concept bZ FlexSpace présenté plus tôt au Salon de l’auto de Shanghai en Chine, l’utilitaire électrique qui présente lui aussi une forme de véhicule utilitaire.

On verra bien d’ici quelques mois sur quoi planche les ingénieurs de Toyota, mais on sait qu’à partir de 2025, de nouveaux véhicules électriques Toyota prendront naissance à l’usine du Kentucky, aux États-Unis.