Toyota veut vendre 1.5 million de véhicules électriques d’ici 2026

Cela résultera en l’addition de 10 nouveaux modèles électriques globalement d’ici 2026.

Un de ces modèles sera un VUS à trois rangées construit aux États-Unis.

Une nouvelle entité chez Toyota sera responsable des efforts d’électrification de la compagnie.

Lors de sa première conférence de presse après sa prise de fonction, le nouveau PDG de Toyota a présenté un plan visant à accroître sa présence dans le segment des véhicules électriques.

Ce nouveau plan prévoit l’ajout de 10 modèles électriques d’ici 2026 afin d’atteindre les objectifs de vente de 1,5 million de VÉ à cette date pour les marques Toyota et Lexus.

En outre, l’entreprise poursuivra son approche « à plusieurs volets » en investissant dans les véhicules à hydrogène et hybrides. À ce propos, les modèles hybrides rechargeables de la marque pourraient avoir une autonomie de plus de 200 kilomètres en mode électrique.

Pour superviser tous les efforts d’électrification de Toyota et Lexus, le constructeur mettra en place une nouvelle unité dirigée par une seule personne ayant pleine autorité.

Les premiers véhicules entièrement électriques qui seront lancés ici dans les années à venir comprendront un grand VUS à trois rangées qui arrivera en 2025 et qui sera fabriqué aux États-Unis avec des batteries provenant d’une nouvelle usine en Caroline du Nord.

Étant donné que le constructeur automobile souhaite adapter ses véhicules aux marchés sur lesquels ils seront vendus, tous les nouveaux modèles ne seront pas disponibles partout.

C’est pourquoi, en plus du VUS susmentionné, l’Amérique du Nord recevra un pick-up électrique qui sera probablement une version VÉ du prochain Tacoma.

Dans le même temps, l’Asie se concentrera sur des véhicules plus petits et plus efficaces, comme la berline bZ3X qui a été dévoilée il y a peu en Chine et deux nouveaux modèles qui seront lancés d’ici 2024.

Les marchés en développement auront également droit à deux nouveaux modèles électriques, dont un petit pick-up, qui seront tous deux disponibles à partir de la fin de cette année.

Enfin, en Europe, Toyota donnera la priorité au style et à la dynamique de conduite dans ses nouveaux modèles.

Ce dernier point pourrait être étendu à d’autres marchés mondiaux puisque le PDG a déclaré que la prochaine génération de véhicules électriques de Toyota offrira une dynamique de conduite plus engageante et une autonomie jusqu’à deux fois supérieure à celle des modèles actuels grâce à des batteries plus efficaces.

Ces véhicules de nouvelle génération arriveront après 2026, ce qui signifie que l’objectif de 1,5 million de ventes fixé par le constructeur devra être atteint avec sa technologie actuelle.

Le manufacturier a aussi profité de cette conférence de presse pour donner un aperçu d’un de ses futurs modèles, qui semble être une berline Lexus profilée.

