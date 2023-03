La production de la Toyota bZ3 s’est amorcée

Il serait étonnant que la bZ3 soit distribuée en Amérique du Nord dans un avenir rapproché.

Le prix de base de la berline électrique est d’un peu plus de 37 000$ (en dollars canadiens).

La voiture est produite par le conglomérat FAW-Toyota en Chine.

Avec le changement de garde à la direction de Toyota, il faut s’attendre à une recrudescence de présentations de nouveaux modèles électriques dans les mois et années à venir. Le multisegment bZ4X n’est que la première pièce du casse-tête nord-américain pour le géant nippon, mais il est clair que d’autres véhicules utilitaires se joindront à l’effort du côté de Toyota.

En Chine, le conglomérat FAW-Toyota vient d’amorcer la production de sa berline bZ3, une sorte de Corolla entièrement électrique qui, vous l’aurez certainement remarqué, reprend les éléments de design des plus récentes créations de la marque, comme ce bouclier très épuré avec cette bande lumineuse qui traverse la carrosserie de gauche à droite. Les blocs optiques ont été installés sous cette bande lumineuse qui sert de feu de jour. La portion inférieure de cette devanture est un peu plus agressive avec cet aileron qui redirige l’air sur les flancs de la berline.

De profil, la bZ3 adopte une silhouette arrondie qui se termine au bout du coffre. D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, la portion arrière n’a pas été dévoilé. De toute manière, il serait étonnant que Toyota amène ce type de carrosserie en Amérique du Nord où les VUS et autres utilitaires ont la cote depuis plus d’une décennie déjà.

Ce qui étonne avec cette berline purement électrique, c’est son prix d’entrée de 189 800 RMB (ou un peu plus de 37 000 $ en dollars canadiens) qui démontre qu’il est encore possible de construire des voitures « abordables ». C’est vrai qu’à ce prix, une berline bZ3 n’est pas aussi abordable qu’une Corolla à essence dans sa livrée la plus accessible, mais face aux options électriques plus chères sur le marché, cette voiture pourrait certainement intéresser plusieurs automobilistes nord-américains, et ce, même si sa carrosserie n’a rien à voir avec celle d’un véhicule utilitaire.

Les dimensions de la bZ3 sont similaires à celles de la berline la plus vendue de l’histoire – la Corolla pour ne pas la nommer –, mais la voiture électrique est légèrement plus grande. Quant à l’habitacle de cette berlin qui ne devrait pas atterrir chez nous dans un avenir rapproché, il s’inspire de ce qui a été proposé jusqu’ici à bord du bZ4X et même de la récente Prius redessinée. On retrouve donc ce volant à base aplatie, le petit écran loin derrière le volant et ce vaste écran vertical au centre de la planche de bord, ainsi que cette console centrale où on retrouve la molette pour engager la transmission.

Il faut également noter que la version de base (150) est équipée d’une mécanique livrant 184 chevaux, tandis qu’une version 300 S fait grimper la puissance à 245 chevaux. Finalement, selon la méthode chinoise de calcul de distance possible entre les recharges, la Toyota bZ3 serait capable de rouler pendant 517 km avant de devoir s’arrêter pour une recharge. L’autre version, plus dispendieuse, pourrait rouler sur 616 km. Gageons que ces distances seraient plus courtes sur le continent nord-américain, mais peu importe, il est rassurant de voir que les constructeurs continuent de produire des voitures dites « traditionnelles », même à l’ère électrique.