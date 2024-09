Toyota ne produira pas autant de VÉ que prévu en 2026

La projection initiale oscillait aux alentours de 1,5 million de ventes annuelles de VÉ.

Toyota n’est pas le seul à ralentir ses prévisions en matière de véhicules électriques.

Le constructeur Toyota a déclaré qu’il prévoyait ralentir sa production de véhicules électriques pour 2026. La réduction prévue atteint 30 % de moins que les projections de ventes pour cette année spécifique. On comprend que le ralentissement de l’intérêt des consommateurs à l’égard des véhicules électriques est derrière cette décision de diminuer la production d’ici deux ans.

Selon la publication Nikkei, le constructeur aurait averti ses fournisseurs de cette décision. Le but pour l’année qui vient serait de grimper la production annuelle de VÉ à plus de 400 000 unités, tandis qu’en 2026, Toyota voudrait plus que doubler celle-ci.

Il faut préciser que Toyota a vendu près de 100 000 véhicules électriques en 2023, la dernière année comptabilisée en entier. Le plan initial, annoncé plus tôt au mois de mai 2024, consistait à atteindre une production globale de 1,5 million de véhicules électriques d’ici 2026.

Le marché de l’automobile électrique continue de grandir, mais sa croissance ralentit par rapport aux années antérieures où la production, ce qui explique pourquoi certains constructeurs comme Toyota revoient à la baisse leurs projections dans ce créneau. En revanche, l’intérêt des consommateurs pour les véhicules hybrides rechargeables augmente au fil des mois.

Et Toyota n’est pas seul à vouloir se tourner vers l’alternative hybride ou hybride rechargeable en attendant que l’automobile électrique s’installe pour de bon. Même le géant Volkswagen a menacé de fermer deux usines en Europe pour retrouver le chemin de la rentabilité. Et du côté de GM, la décision d’attendre avant de construire deux nouvelles usines dédiées à l’assemblage de VÉ s’inscrit aussi dans ce ralentissement observé.

Plus tôt cette semaine, Volvo, un constructeur qui était pourtant identifié comme une marque qui allait passer à l’électrique rapidement, a confirmé qu’il n’attendrait pas l’alignement 100 % électrique d’ici 2030.

Il faut s’attendre à d’autres annonces du genre dans les mois à venir, car cette tendance ne risque pas de s’estomper à court terme.