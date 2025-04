Toyota lancera 10 nouveaux véhicules électriques d’ici 2027

Toyota étend la production de véhicules électriques aux États-Unis, en Thaïlande et en Argentine pour atténuer les risques liés aux tarifs

Toyota prévoit faire passer sa gamme de véhicules électriques de 5 à 15 modèles dans le monde d’ici 2027.

De nouveaux sites de production aux États-Unis, en Thaïlande et en Argentine, visent à réduire l’exposition aux tarifs douaniers.

Parmi les nouveaux modèles : des VUS électriques, une version électrifiée du Hilux et un nouveau véhicule électrique de Lexus de nouvelle génération.

Toyota a l’intention d’introduire 10 nouveaux véhicules entièrement électriques à l’échelle mondiale d’ici 2027, ce qui fera passer sa gamme actuelle de 5 à 15 modèles. Cette expansion vise à aider le constructeur à retrouver sa compétitivité dans le marché des véhicules électriques, alors que des marques comme BYD continuent de gagner des parts de marché.

Les nouveaux modèles électriques seront déployés aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine et en Asie du Sud-Est. Toyota prévoit aussi d’augmenter la production de véhicules électriques aux États-Unis, en Thaïlande et en Argentine, dans le but de raccourcir les délais de livraison et de contourner les effets des droits de douane.

En Amérique du Nord, Toyota commencera à produire un VUS électrique à trois rangées en 2026, dans ses usines du Kentucky et de l’Indiana. L’usine de fabrication de batteries récemment construite en Caroline du Nord alimentera ces véhicules, dont les premières livraisons commencent ce mois-ci.

Trois nouveaux VUS électriques viendront s’ajouter à la gamme Toyota en Europe : une version actualisée du bZ4X, le C-HR+ et l’Urban Cruiser. La production du C-HR+ commencera au Japon en septembre 2025.

Du côté du Japon, un nouveau modèle électrique Lexus de nouvelle génération sera assemblé à l’usine de Tahara de Toyota, avec un début de production prévu autour d’août 2027. Un nouveau VUS électrique développé en collaboration avec Subaru est également dans les plans pour les marchés mondiaux. Subaru produira ce véhicule dans son usine de Yajima, au Japon, dès 2027.

En Thaïlande, Toyota fabriquera une version électrique de son populaire Hilux afin de rivaliser avec des modèles régionaux comme le Shark de BYD. Par ailleurs, le constructeur a lancé le mois dernier en Chine son véhicule électrique le plus abordable à ce jour, le bZ3X, proposé à environ 15 000 $ US. Il aurait reçu plus de 10 000 commandes dans l’heure suivant son dévoilement.

Les ventes mondiales de véhicules électriques de Toyota ont augmenté de 34 % en 2024, avec près de 140 000 unités écoulées. Toutefois, l’entreprise reste en retard par rapport à ses concurrents. À titre de comparaison, BYD a vendu plus de 166 000 véhicules électriques rien qu’en mars 2025, avec un total de 416 388 livraisons au premier trimestre, ce qui représente une hausse de 39 % par rapport à l’année précédente.

Toyota prévoit maintenant produire environ 800 000 véhicules électriques en 2026, un chiffre revu à la baisse par rapport à son objectif initial de 1,5 million d’unités. Pour l’instant, la production de véhicules électriques est concentrée au Japon et en Chine, mais l’expansion de l’assemblage dans d’autres régions devrait permettre d’augmenter la cadence et de réduire les défis logistiques.

Enfin, malgré les incertitudes commerciales mondiales, Toyota affirme ne pas vouloir augmenter les prix de ses véhicules aux États-Unis. Le constructeur misera plutôt sur la réduction de ses coûts fixes pour compenser les impacts tarifaires. Les modèles fabriqués aux États-Unis, comme la Camry, la Corolla et le Highlander, devraient être moins touchés par les nouvelles mesures commerciales.