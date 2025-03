Toyota lance le bZ3X à 15 000 $, son véhicule électrique le plus abordable en Chine

Toyota élargit sa gamme de véhicules électriques en Chine avec le bZ3X, son véhicule électrique le plus abordable à ce jour.

Le VUS Toyota bZ3X est proposé à partir de 109 800 RMB (15 150 $ EU), ce qui en fait le véhicule électrique le moins cher de la marque en Chine.

Le modèle a reçu plus de 10 000 commandes au cours de la première heure, ce qui a provoqué l’effondrement du site web de GAC Toyota.

Proposé en sept variantes, le bZ3X comprend des options équipées de LiDAR et de la technologie de conduite autonome Momenta.

Toyota a introduit son véhicule électrique le plus abordable en Chine, le VUS bZ3X, au prix de départ de 109 800 RMB (15 150 $). Ce modèle, lancé dans le cadre d’une coentreprise entre Toyota et le groupe GAC, sera le premier VUS entièrement électrique de la marque dans la catégorie des 100 000 RMB.

Le bZ3X a fait l’objet d’une forte demande initiale, enregistrant plus de 10 000 commandes au cours de la première heure de disponibilité. GAC Toyota a indiqué que son site web s’était bloqué peu après le lancement en raison de l’affluence.

Le modèle est proposé en sept variantes, dont cinq sont dépourvues de LiDAR et deux en sont équipées. Les variantes standard commencent à 109 800 RMB, le modèle le plus cher atteignant 159 800 RMB. Des incitations temporaires réduisent le prix d’entrée à 104 800 RMB (14 450 $).

Le bZ3X est équipé d’un écran tactile central de 14,6 pouces et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8155, largement utilisé sur le marché chinois des véhicules électriques. Les versions équipées du LiDAR intègrent le système de conduite intelligente Momenta 5.0, qui comprend des puces Nvidia Orin X et un scénario complet NOA (Navigate on Autopilot) sans nécessiter de cartes haute définition.

Toyota propose la bZ3X avec un seul moteur électrique produisant 150 kW ou 165 kW (201 ou 221 ch), avec des autonomies de 430 km, 520 km et 610 km selon le cycle CLTC chinois (302 à 428 km selon l’EPA)

La bZ3X rejoint la gamme bZ de Toyota, qui comprend le VUS bZ4X et la berline bZ3. Les constructeurs automobiles japonais, y compris Toyota, ont toujours eu du mal à être compétitifs sur le marché chinois des véhicules électriques, qui connaît une croissance rapide. La bZ3X y contribuera sans aucun doute. Une certitude : il ne sera pas proposé à la vente en Amérique du Nord, à l’instar de la Volkswagen ID. Every1.