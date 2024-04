Toyota dévoile le multisegment bZ3X au salon de Pékin

Le nouveau multisegment bZ se positionne sous le bZ4X

Il partage le design, mais pas la base, avec le nouveau coupé.

Toyota présentera deux nouveaux petits véhicules électriques au salon de Pékin. Les modèles bZ3C et Toyota bZ3X sont conçus pour ce pays, mais montrent la direction que prennent les conceptions électriques de Toyota.

« Le vice-président exécutif Hiroki Nakajima s’est interrogé sur le type de BEV qui pourrait faire sourire nos clients chinois, en rupture avec les sentiments exprimés par les dirigeants de l’entreprise à l’égard des VE ces dernières années. La réponse, ou les réponses ont été ces deux modèles basés sur des voitures conceptuelles présentées à Shanghai l’année dernière.

Bien que leur nom soit similaire et qu’ils arborent tous deux le nouveau nez de Toyota lancé avec la dernière Prius, ils sont très différents sur le fond. La bZ3C a été conçue en collaboration avec BYD Toyota et FAW Toyota, et la bZ3X par Toyota, GAC Toyota Motor Co et Guangzhou Automobile Group.

Le C est un modèle de coupé fastback basé sur la berline vendue en Chine sous le même nom. Il ne devrait pas être commercialisé ici. Le X, en revanche, est un crossover plus conventionnel et plus vertical. Ce dernier serait à l’étude pour l’Europe, ce qui pourrait permettre d’envisager le Canada également. Il n’y a pas encore de spécifications pour la bZ3X, mais on s’attend à ce qu’elle soit équipée de la batterie BYD de 372 miles (599 km) qui équipe le coupé. L’autonomie serait probablement moindre, car le multisegment est plus grand et probablement plus lourd.

Les deux modèles présentent des intérieurs très simples, qui ne ressemblent à aucun des modèles Toyota présentés ici. Le look est très Tesla, avec un seul écran perché sur un tableau de bord très basique fait de lignes droites et d’une seule pièce de garniture. L’espace semble immense, mais c’est facile à dire sur les photos officielles.

Nous vous en dirons plus dès que nous en aurons connaissance.