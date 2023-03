Toyota évoque la nouvelle Tacoma

Il devrait être lancé pour l’année modèle 2024.

Il reposera sur la nouvelle architecture TNGA-F de Toyota.

Le monde de l’automobile en général sait que les Toyota Tacoma et 4Runner sont parmi les plus anciens véhicules « neufs » disponibles à la vente sur le continent. Malgré cela, ils sont tous deux vénérés, et le Tacoma se trouve être l’un des pick-up de taille moyenne les plus vendus. En vérité, tout le monde aime ce pick-up et Toyota est sur le point d’en présenter une toute nouvelle version.

La pression est à son comble, car Toyota n’a pas le droit de se planter, et il n’en sera rien. D’après tout ce que l’on sait, même si c’est peu, le prochain Tacoma ressemblera au camion actuel, mais il sera doté de nouveaux groupes motopropulseurs, électrifiés pour la plupart, d’une nouvelle architecture et d’un intérieur fortement modernisé.

Bien que l’on ne sache pas encore quand Toyota prévoit de dévoiler la nouvelle Tacoma, cela ne saurait tarder. Le géant japonais de l’automobile a partagé des images d’aguiche sur ses pages de médias sociaux pour annoncer son arrivée imminente. Cette image ne montre rien, mais en même temps, elle est suffisante pour exciter les amateurs de camions.

Comme le 4Runner qui devrait être lancé peu de temps après le Taco, le pick-up sera probablement animé par des moteurs turbocompressés à 4 et 6 cylindres avec une assistance hybride provenant de la famille étendue de véhicules du constructeur.

Nous sommes prêts à parier que Toyota présentera le nouveau Tacoma le plus tôt possible, peut-être dès le début de l’été.