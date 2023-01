Le prochain Toyota Tacoma a été dévoilé dans des images de brevet

Le nouveau Tacoma va être presque identique au concept Tacoma EV et il ressemblera au Tundra actuel.

Une mécanique hybride devrait être offerte comme l’option la plus puissante.

Ces images indiquent que le lancement du prochain Tacoma pourrait avoir lieu cette année.

Toyota travaille sur une nouvelle génération du pick-up de taille moyenne Tacoma depuis un certain temps maintenant et de nouvelles images de brevet montrent ce que l’on peut attendre de son design.

La version actuelle du Tacoma a été introduite pour l’année modèle 2016, ce qui en fait l’un des pick-up les plus anciens de sa catégorie.

Pour rectifier cela, le prochain Tacoma présentera un design entièrement nouveau qui s’inspirera fortement du Tundra pleine grandeur.

Des images de brevet provenant du Brésil (INPI) ont été divulguées et elles montrent exactement ce que l’on peut attendre du Tacoma en matière de style.

Le camion partagera la plupart de ses traits de style avec le Tundra, notamment la forme de ses phares et de ses feux arrière, ainsi que le style de sa calandre. Les passages de roues évasés du Tacoma seront toutefois plus prononcés que ceux du Tundra.

Ce n’est pas non plus la première fois que l’on voit ce design sur un camion plus petit puisque Toyota a présenté le concept Tacoma EV parmi de nombreux autres concepts de véhicules électriques fin 2021.

En comparant le concept avec les images du brevet, le seul élément qui semble clairement avoir été modifié est la calandre, qui n’est plus remplie pour permettre le refroidissement du moteur qui se trouvera derrière.

En parlant de cela, les rumeurs disent que le Tacoma d’entrée de gamme partagera son groupe motopropulseur à quatre cylindres turbo de 2,4 litres avec le Highlander, où il développe 265 chevaux et 310 lb-pi de couple.

Une mise au point différente pourrait être utilisée pour fournir plus de puissance ou de couple, ce qui rapprocherait peut-être sa puissance des 275 chevaux et 317 lb-pi de couple qu’il génère lorsqu’il est installé dans le nouveau Lexus RX.

À la place du moteur V6 actuel, le Tacoma est susceptible d’offrir un groupe motopropulseur Hybrid Max qui pourrait utiliser le même moteur à essence combiné à des moteurs électriques, comme dans la Toyota Crown. Dans le camion, ce groupe motopropulseur pourrait fournir jusqu’à 366 chevaux et 406 lb-pi de couple.

Ces deux groupes motopropulseurs sont nettement plus puissants que l’offre actuelle, puisque le V6 de 3,5 litres utilisé dans le Tacoma 2023 ne peut développer que 278 chevaux et 265 lb-pi de couple.

Étant donné la forte ressemblance du nouveau camion avec le concept Tacoma EV, il est possible que Toyota prévoie également une version entièrement électrique qui sera ajoutée plus tard.

Aucune date n’a été annoncée pour le lancement du prochain Tacoma, mais comme le brevet de conception n’a été déposé qu’hier, il faudra peut-être attendre encore quelques mois avant que le public puisse voir le nouveau pick-up.

Source : Motor1