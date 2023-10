Tire Rack démystifie les mythes sur les pneus pour véhicules électriques

Tire Rack, un évaluateur et un revendeur de pneus indépendant bien connu ont lancé une vidéo anglophone éducative intitulée « Do you Really Need EV-Specific Tires » (Avez-vous vraiment besoin de pneus pour véhicules électriques ?) sur sa chaîne YouTube. Cette vidéo vise à démystifier les mythes entourant les pneus pour véhicules électriques (VE) et à aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées en fonction de leurs besoins particuliers en matière de conduite.

Alors que la saison des pneus d’hiver arrive à grands pas au Canada, si votre VE a besoin de nouveaux pneus d’été au printemps prochain, cette vidéo est non seulement opportune, mais elle sert aussi à rappeler que commander dès maintenant les pneus de l’année prochaine est une très bonne idée.

Comprendre les catégories de pneus pour VE

Les VE soulèvent une série de questions sur les exigences en matière de pneus. Pour plus de clarté, Tire Rack classe les pneus pour VE en quatre catégories :

Les pneus d’équipement d’origine (OE) pour VE : Il s’agit de pneus montés en usine, axés sur l’autonomie et l’efficacité des VE. Ils intègrent souvent des caractéristiques telles que des composés axés sur l’efficacité, des couches d’absorption acoustique et des structures internes robustes pour s’adapter au poids du véhicule électrique.

Pneus axés sur les VE : Conçus principalement pour les applications des VE, ces pneus ne sont pas soumis aux exigences spécifiques d’un constructeur automobile. Ils sont plutôt conçus pour répondre aux besoins généraux des véhicules électriques.

Pneus hybrides pour véhicules électriques : Il s’agit de pneus existants modifiés pour les véhicules électriques. Les modifications peuvent inclure l’ajout de mousse, l’ajustement de la bande de roulement, l’amélioration de la réduction du bruit, etc.

Pneus conventionnels : Ils ne sont pas spécifiquement conçus pour les VE, mais peuvent être utilisés s’ils répondent aux spécifications du véhicule.

Facteurs influençant les performances des pneus pour VE

Les caractéristiques des pneus, qu’ils soient destinés aux VE ou aux véhicules à moteur à combustion interne (MCI), tournent généralement autour de la traction, du confort, de l’efficacité et de l’usure. Cependant, certains facteurs peuvent influencer l’efficacité d’un pneu pour VE :

Résistance au roulement : La force nécessaire pour maintenir le pneu en mouvement. Une résistance au roulement plus faible implique souvent une meilleure autonomie. Cependant, les tests effectués par Tire Rack en janvier 2023 ont révélé que certains pneus de remplacement pouvaient réduire l’autonomie calculée jusqu’à 11 %, soit l’équivalent de 34 kilomètres, bien qu’ils puissent offrir de meilleures performances dans des conditions variables.

Usure des pneus : Les pneus usés ont une masse et une résistance au roulement réduites, ce qui augmente théoriquement l’autonomie. Toutefois, cela se fait au détriment de l’adhérence et des performances.

Impact des conditions météorologiques : La pluie, les fluctuations de température et l’état des routes peuvent avoir un impact significatif sur l’autonomie. Par exemple, les essais ont montré une baisse d’environ 43 kilomètres de l’autonomie en comparant les résultats entre 2,2 °C et 16,1 °C.

En outre, les habitudes des conducteurs jouent également un rôle. Une conduite agressive peut augmenter l’usure des pneus et réduire l’autonomie du véhicule.

Pneus pour VE : Aperçu de l’usure

Contrairement à la croyance populaire, les pneus des VE ne s’usent pas intrinsèquement plus vite. Le taux d’usure accru observé sur les VE est dû à des facteurs tels que le poids du véhicule et sa capacité à fournir un couple instantané. Les chiffres de l’industrie suggèrent que les pneus des VE pourraient avoir une durée de vie réduite de 20 % par rapport à ceux des véhicules à moteur à combustion interne.