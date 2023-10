Voici vos meilleurs choix de pneus d’hiver pour 2023-2024

Prenez rendez-vous dès maintenant pour vos pneus d’hiver ! Si vous attendez plus longtemps, vous vous retrouverez dans une course folle et stressante pour les faire installer à la fin de novembre.

Conseil : commencez à magasiner MAINTENANT !

Comme toujours, un bon jeu de pneus d’hiver est sans aucun doute le meilleur élément de sécurité.

Nous sommes au début du mois d’octobre 2023 et, selon l’endroit où vous vivez, au moment où j’écris ces lignes, il fait 25 degrés Celsius et le soleil brille à l’extérieur. En regardant le soleil aveuglant, vous ne pourrez pas ignorer que les feuilles changent de couleur, et vous savez ce que cela signifie : L’HIVER ARRIVE !

Les matinées sont déjà très fraîches, dépassant à peine le point de congélation. Cela signifie que les températures ambiantes atteindront à peine 7 °C lors des trajets matinaux et nous savons tous que les pneus toutes saisons n’aiment pas vraiment l’air frais du matin. Malheureusement, il va faire beaucoup plus froid avant que la météo ne se réchauffe à nouveau.

Pensez-y de cette façon : prendre rendez-vous maintenant pour faire installer vos pneus d’hiver, c’est comme prendre rendez-vous chez le dentiste — la date est fixée, mais vous n’irez pas le lendemain ni la semaine suivante d’ailleurs — mais le créneau horaire est gelé.

Alors que nous poursuivons nos activités quotidiennes et que nous nous aventurons à l’extérieur, nous comptons souvent sur nos véhicules pour nous rendre à diverses destinations, qu’il s’agisse d’emmener les enfants à leurs activités, de faire des achats dans des magasins de grande surface ou de rendre visite à des proches pendant les fêtes de fin d’année. Pour que le voyage se déroule sans encombre, il est essentiel d’investir dans des pneus d’hiver de qualité.

Autres conseils : de vrais bons pneus d’hiver offrent aux conducteurs une traction, un contrôle et des capacités de freinage optimaux pour une conduite sûre dans des conditions froides. Il convient de noter que le prix reflète souvent les performances, la durabilité et la valeur globale du pneu. Opter pour un pneu plus abordable peut signifier compromettre sa durée de vie et son efficacité, même s’il semble en bon état.

Pour vous aider à choisir les bons pneus d’hiver pour la saison, nous avons dressé une liste de recommandations.

Voici quelques choix pour le populaire Toyota RAV4 (pneus de 17 pouces), présentés par ordre alphabétique :

Bridgestone Blizzak DM-V2 / WS90 — Silencieux, composé souple, excellentes performances générales — l’un des meilleurs qui soient.

Michelin X-Ice Snow SUV — Très bonne tenue de route — ressemble à un pneu toutes saisons, très performant mais avec une profondeur de filetage réduite.

Nokian Hakkapeliitta R5 SUV — Bande de roulement agressive, meilleure traction sur la neige que le R3 précédent. Excellentes performances dans toutes les conditions de conduite hivernale.

Pirelli Winter Ice Zero FR – Prix raisonnable, le composé résiste aux changements de température (il devient plus souple dans le froid et se raffermit lorsqu’il fait plus chaud), bonne traction générale.

Toyo GSi-6 LS — Bonne durabilité, filetage profond, très bon dans la neige et la gadoue.

Yokohama Ice Guard G075 — Bon pneu polyvalent, composé plus souple, silencieux.

Voici quelques recommandations pour les Honda Civic et Toyota Corlla les plus vendues (pneus de 16 pouces), présentées par ordre alphabétique (les descriptions précédentes correspondent étroitement à celles-ci) :

Bridgestone Blizzak WS90 — Silencieux, composé tendre, excellentes performances générales — l’un des meilleurs qui soient.

Michelin X-Ice Snow – Excellente traction hivernale, pas le plus abordable, mais il en vaut la peine. (Nous évaluerons ces pneus cet hiver. Des mises à jour seront publiées dans un avenir proche).

Nokian Hakkapeliitta R5 — Bande de roulement agressive, meilleure traction dans la neige, excellente performance dans toutes les conditions de conduite hivernale.

Pirelli Winter Ice Zero FR – Prix raisonnable, le composé résiste aux changements de température (il devient plus souple dans le froid et se raffermit lorsqu’il se réchauffe), bonne traction générale.

Toyo GSi-6 HP — Bonne durabilité, filetage profond, très bon dans la neige et la gadoue.

Yokohama Ice Guard IG53 — Bon pneu polyvalent, composé plus souple, silencieux.