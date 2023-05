Tesla lance son ensemble Piste pour la Model S Plaid

L’ensemble est déjà disponible en commande.

Il faut aller dans la section Accessoires.

Est-ce que ce sera suffisant pour contrer la riposte des autres marques?

Le constructeur Tesla se prépare à l’arrivée de versions beaucoup plus épicées de ses rivaux. En effet, des prototypes d’une Porsche Taycan Turbo S – elle pourrait potentiellement porter l’appellation GT si on se fie aux rumeurs – ont déjà été aperçus cette année. Et il est clair que d’autres vont tenter de surpasser la Model S Plaid dans les mois et années à venir.

Et pour y arriver, ce nouvel ensemble pour la piste pourrait bien causer la surprise et redonner à cette berline déjà âgée de dix ans l’avantage sur ses plus proches poursuivantes. Au moment d’écrire ces lignes, l’ensemble situé dans la section des accessoires sur le site web de l’entreprise est déjà disponible en commande avec les premières livraisons prévues pour le mois de juin.

Au Canada, le prix de l’ensemble varie de 20 550 $ à 27 395 $ selon les options sélectionnées de l’ensemble.

Les plus curieux auront déjà remarqué ces nouvelles jantes Zero G d’un diamètre de 20 pouces, ainsi que ces pneus Goodyear Supercar 3R conçus pour une utilisation plus intensive en circuit fermé. Notez aussi ce système de freinage en carbone-céramique, un détail assez primordial pour une voiture capable d’abattre le 0-100 km/h en moins de trois secondes. Les freins à l’avant comptent sur des étriers à six pistons, tandis que ceux montés à l’arrière ont droit à quatre pistons. Les plaquettes de freins sont également prévues pour ce genre d’exercice.

Le liquide à frein a également été pensé pour résister à une conduite plus dynamique. Il est important de noter que l’ensemble n’est seulement disponible que pour les Model S Plaid des années-modèle 2021 et plus. Ah oui, fait intéressant : l’ensemble Piste permet aussi de débloquer la limite de vitesse, la berline qui peut désormais rouler à des vitesses supérieures à 200 milles à l’heure (ou plus de 321 km/h).

Il sera intéressant de voir si les propriétaires de berlines Model 3 Performance réclameront un tel ensemble au constructeur californien. La Model 3 Performance est beaucoup moins véloce que la Model S Plaid, mais si Tesla veut séduire et convaincre ses propriétaires du potentiel de ses voitures, cet ensemble pour la piste doit devenir une option sur la deuxième voiture la plus susceptible d’être utilisée en circuit fermé.