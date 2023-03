Tesla réduit les prix des Model S et X

Une autre modification de prix pour Tesla.

Les Model S et Model X sont moins chers à partir de maintenant.

Les livrées Plaid (Model S et Model X) sont vendues au même prix des deux côtés de la frontière.

Le constructeur Tesla est déjà reconnu pour jouer avec le prix de ses quatre modèles, et au fil des années, les consommateurs ont pu l’apprendre à leurs dépens. Certains d’entre eux ont même dû composer avec un prix gonflé à peine quelques jours avant d’avoir commandé leur véhicule.

Or, cette fois, Tesla a plutôt appliqué un rabais substantiel à ses deux véhicules les plus dispendieux – et les plus vieux – au sein de sa gamme : la berline Model S et l’utilitaire Model X. En effet, le prix d’entrée de la célèbre berline Model S est désormais fixé à 89 990 $ au sud de la frontière (au lieu de 94 990 $), tandis que la livrée Plaid à trois moteurs est désormais vendue 109 990 $ (au lieu de 114 990 $). Il s’agit ici d’un cadeau de 5 000 $.

Au Canada, les réductions sont encore plus importantes avec le taux d’échange, la Model S à deux moteurs qui se détaille désormais 122 990 $ (136 990 $ il n’y a pas si longtemps), tandis que la version Plaid commande un prix de base de 149 990 $ (vendue 178 590 $ en début d’année).

L’utilitaire Model X, quant à lui, voit son prix diminuer encore plus avec un nouveau prix d’entrée de 99 990 $, une réduction de 10 000 $ aux États-Unis. La livrée Plaid à trois moteurs profite aussi de la réduction du prix, elle qui passe à 109 990 $, au lieu des 119 990 $ exigés il y a quelques jours à peine.

Chez nous, le prix de base du Model X est de 135 990 $ au lieu des 157 990 $ exigés au début de la campagne. La livrée Plaid, quant à elle, passe à 149 990 $, soit le même prix que la berline Model S Plaid. Le Model X Plaid se vendait 185 590 $ il n’y a pas si longtemps.

Ces réductions de prix surviennent à un moment où l’industrie automobile regorge de nouvelles options électriques dans les créneaux plus luxueux. On pense notamment à Mercedes-Benz qui offre désormais la berline EQS et le VUS du même nom, tandis que chez Porsche, la Taycan mène la charge électrique. Et c’est loin d’être terminé, alors que plusieurs autres divisions automobile viennent bousculer l’hégémonie de Tesla dans le secteur électrique de l’automobile. On pense notamment à BMW qui a récemment ajouté l’utilitaire iX et les berlines i4 et i7.

Bref, avec la menace d’une récession et la crise d’approvisionnement qui sévit encore, Tesla pourrait être forcé de baisser les prix de ses véhicules un peu plus dans les mois à venir. On le saura bien assez vite.