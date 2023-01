Tesla est la marque la plus vendue en Norvège pour la deuxième année consécutive

La Norvège est le pays ou l’adoption des VÉ est la plus forte, atteignant presque 80% des véhicules neufs vendus en 2022.

Le Tesla Model Y est le véhicule le plus vendu au pays pour la deuxième fois.

La nouvelle taxation basée sur le poids pourrait ralentir la progression des VÉ en Norvège.

Dans la course à l’électrification complète de l’industrie automobile, la Norvège est loin en tête, et elle continue de progresser vers son objectif de mettre fin aux ventes de véhicules neufs à moteur à combustion dès 2025.

En effet, 79,3 % de tous les véhicules neufs vendus en Norvège en 2022 étaient des modèles entièrement électriques, ce qui est beaucoup plus élevé que dans n’importe quel autre pays et une grande progression par rapport au chiffre de 65 % atteint en 2021.

Il n’est donc pas surprenant que le véhicule le plus vendu en Norvège soit un VÉ, le Tesla Model Y. Le VUS compact haut de gamme a terminé sa deuxième année en tête du classement des ventes dans ce pays scandinave, avec une part de marché de 12,2 %.

Le trio de tête des véhicules les plus populaires est complété par la Volkswagen ID.4, avec une part de marché de 11,6 %, et par sa cousine, la Skoda Enyaq, qui occupe la troisième place.

Cette popularité des véhicules électriques peut s’expliquer par les généreux incitatifs financés par le gouvernement norvégien.

En effet, les VÉ sont exonérés des taxes de vente imposées aux véhicules à essence et diesel depuis de nombreuses années, ce qui peut les rendre nettement plus abordables que les modèles comparables équipés de moteurs à combustion.

Ces incitatifs pourraient toutefois toucher à leur fin. Selon le ministère des finances du pays, les exonérations fiscales sur les VÉ ont coûté au gouvernement 39,4 milliards de couronnes (environ 5,3 milliards de dollars canadiens) rien qu’en 2022 et cette perte devrait encore augmenter dans les années à venir, car de plus en plus d’acheteurs choisissent les VÉ.

Afin de réduire cette perte de revenus, le gouvernement norvégien veut supprimer les avantages fiscaux accordés aux acheteurs de VÉ de luxe ou de performance et il a proposé une nouvelle taxe basée sur le poids.

En effet, les taxes sur les véhicules sont généralement consacrées à la réparation et à l’entretien des infrastructures routières et les véhicules plus lourds causent plus de dommages aux routes et aux ponts que les véhicules plus légers.

Les véhicules électriques étant généralement beaucoup plus lourds que les modèles comparables à essence ou diesel, cette nouvelle taxe pourrait inverser le taux d’adoption des VÉ dans le pays si elle entre en vigueur.

Il est intéressant de noter qu’en dépit du fait que la Norvège soit beaucoup plus avancée sur la voie de l’électrification que les autres nations du monde, son réseau de recharge est encore assez complexe, les conducteurs ayant besoin de 10 à 15 applications sur leur téléphone pour s’assurer qu’ils peuvent utiliser toutes les stations de recharge qu’ils rencontrent.

Source: Automotive News Europe