Tesla baisse drastiquement ses prix à l’échelle mondiale

Tesla Model Y Performance 2022 | Photo: Vincent Aubé

La demande pour ses VE a ralenti.

Des réductions de prix allant jusqu’à 20 % aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Les fluctuations constantes des prix rendent difficile le suivi de certains chiffres.

L’adage qui dit que ce qui monte doit redescendre semble approprié ici. Pendant la majeure partie des années 2021 et 2022, les prix de Tesla n’ont cessé de grimper, au point que même Elon Musk a déclaré qu’ils étaient devenus excessivement élevés. Maintenant, ils ont baissé.

La semaine dernière, Tesla a baissé ses prix en Asie et maintenant, c’est au tour de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Les principales raisons de cette baisse sont la perspective d’une récession et la hausse des taux d’intérêt. La baisse des prix devrait soutenir la croissance, mais au détriment des bénéfices.

Selon Reuters, les baisses de prix varient de 6 % à 20 % pour les modèles 3 et Y les plus vendus du constructeur. Par exemple, le modèle Y de base est désormais proposé à 52 990 dollars, contre 65 990 dollars auparavant.

Au Canada, c’est à peu près la même chose. Par exemple, la version Performance du Model Y se vendait jusqu’à 89 990 $. Le nouveau prix est un prix presque raisonnable de 74 990 $, soit une différence de 15 000 $, ou une baisse d’environ 13 %. La Model 3 Performance est maintenant 9 000 $ moins chère, à 72 990 $.

Dans de nombreuses régions, les véhicules Tesla de base peuvent désormais bénéficier de diverses incitations, ce qui devrait contribuer à maintenir l’intérêt pour les VE à un niveau élevé. Malgré cela, les investisseurs ne sont pas tout à fait satisfaits de cette décision, car les actions de Tesla ont chuté de 4,5 % dans les échanges de prémarché aux États-Unis.