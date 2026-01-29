Tesla mettra fin à la production des Model S et Model X

Tesla cesse la production des S et X et reconvertit l’usine de Fremont pour les robots

Tesla mettra fin aux berlines Model S et Model X au cours du prochain trimestre.

L’espace de production en Californie sera réaffecté à la fabrication des robots Optimus.

Les véhicules électriques historiques sont retirés alors que l’entreprise met l’accent sur l’autonomie et les modèles abordables.

Tesla cessera la production des Model S et Model X au prochain trimestre, mettant progressivement fin à ses gammes de véhicules électriques les plus anciennes dans le cadre d’un virage stratégique vers la robotique et les technologies de conduite autonome.

Le chef de la direction Elon Musk a confirmé la décision lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Tesla, ajoutant que l’usine de Fremont, en Californie, qui assemble actuellement les deux modèles, sera convertie pour produire les robots humanoïdes Optimus de l’entreprise. Le soutien aux propriétaires actuels de S et X se poursuivra, a précisé Musk, pendant toute la durée de vie de leurs véhicules.

Qualifiant la décision de « retraite honorable », Musk a lié ce choix à la transition de Tesla, qui s’éloigne des plateformes de véhicules électriques historiques pour se tourner vers des systèmes autonomes. « Nous entrons vraiment dans un avenir fondé sur l’autonomie », a-t-il déclaré.

La Model S, lancée en 2012, a été le premier véhicule entièrement conçu par Tesla après la première génération de la Roadster et a contribué à établir l’entreprise comme constructeur de véhicules électriques grand public. La Model X, arrivée en 2015, a ajouté un format de VUS plus imposant et s’est distinguée par ses portes arrière à ouverture verticale de type « Falcon Wing ». Les deux véhicules ont reçu des mises à jour jusqu’en 2021, mais sont graduellement devenus moins centraux dans la stratégie de produits de Tesla à mesure que les modèles plus récents gagnaient des parts de marché.

Les Model 3 et Model Y, plus abordables, représentent désormais la majorité du volume des ventes de Tesla. En 2019, Musk avait qualifié les gammes S et X de produits « de niche », maintenus en partie pour des raisons sentimentales. Depuis, Tesla les a constamment positionnées comme des offres à faible volume.

Le retrait des deux modèles survient après des défis persistants de production et de demande liés au plus récent véhicule de l’entreprise, le Cybertruck. Malgré l’engouement initial, Tesla a éprouvé de sérieuses difficultés à augmenter les volumes de livraisons. Les ventes des S, X et du Cybertruck sont actuellement regroupées dans une seule catégorie, ce qui masque la faible performance des modèles pris individuellement.

La concurrence croissante dans le secteur des véhicules électriques — notamment de la part de Porsche, Audi, Rivian, Cadillac, BMW, Chevrolet, Kia et Hyundai, pour n’en nommer que quelques-uns — a nui aux S et X et a également érodé la position dominante qu’occupaient auparavant les 3 et Y comme véhicules électriques de référence.

Avec la fin de la production des Model S et X, la gamme de véhicules de tourisme de Tesla se composera des Model 3, Model Y et du Cybertruck. L’entreprise élargit également son accent sur l’intelligence artificielle, les logiciels de conduite autonome et la robotique, tout en réduisant sa dépendance aux plateformes automobiles traditionnelles.

Source: TechCrunch