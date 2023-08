Subaru et Panasonic Energy entament des pourparlers en vue d’un partenariat de batteries

Subaru et Panasonic Energy sont en pourparlers pour former un partenariat à moyen ou long terme, dans le but de répondre à la demande croissante de véhicules électriques à batterie et de batteries automobile.

Panasonic Energy a pour objectif de fournir à Subaru des batteries lithium-ion qui seront utilisées dans les BEV de Subaru qui seront produits au cours de la seconde moitié des années 2020.

Subaru Corporation et Panasonic Energy Co., Ltd. ont annoncé l’ouverture de négociations en vue d’établir un partenariat à moyen et long terme pour répondre à la forte demande de véhicules électriques à batterie et de batteries automobiles sur un marché en pleine expansion. Cette collaboration vise à renforcer leur position dans les secteurs de l’automobile et des batteries tout en contribuant à résoudre des problèmes sociétaux urgents, notamment le maintien de l’emploi au niveau régional et le développement des ressources humaines.

Dans le cadre du plan de route de Subaru pour 2050 et de son engagement à parvenir à une société carbo-neutre, le constructeur automobile accélère ses efforts d’électrification et explore diverses initiatives. Pour atteindre ses objectifs, Subaru cherche à établir un partenariat stratégique avec Panasonic Energy, un fournisseur renommé de batteries automobiles cylindriques au lithium-ion de haute qualité et de haute performance, qui a fait ses preuves sur le marché.

Les discussions entre Subaru et Panasonic Energy porteront sur la possibilité pour la société de fournir à Subaru des batteries automobiles cylindriques au lithium-ion de nouvelle génération. Subaru prévoit d’utiliser ces batteries, acquises auprès de Panasonic Energy, dans la production de ses véhicules électriques à batterie dont la fabrication est prévue pour la seconde moitié de la décennie 2020. L’usine de Subaru dédiée aux véhicules électriques à batterie à Gunma, au Japon, sera l’un des sites qui recevra ces batteries.

En concluant cette alliance, Subaru et Panasonic Energy entendent contribuer de manière significative à l’avancement des secteurs de l’automobile et des batteries. Grâce à leur collaboration, ils entendent relever des défis environnementaux cruciaux en encourageant l’adoption de véhicules électriques et en soutenant la réalisation d’une société carboneutre.