Quatre nouveaux VUS Subaru électriques sont attendus d’ici la fin de 2026

Le constructeur espère vendre 400 000 VÉ par an à partir de 2028.

Les quatre modèles devraient être vendus en Amérique du Nord, mais ils seront construits au Japon.

La compagnie veut que 40% de ses ventes soient électrifiées d’ici la fin de la décennie.

Afin de rattraper le temps perdu sur le marché des véhicules électriques, Subaru souhaite lancer quatre nouveaux VUS électriques d’ici la fin de l’année 2026.

Ces nouveaux modèles seront possibles grâce à l’ajout de deux lignes d’assemblage en 2026 et 2027 qui seront dédiées à la production de véhicules électriques.

Ensemble, ces installations seront en mesure de fournir 400 000 véhicules électriques par an au marché mondial, ce qui correspond à la production visée par le constructeur automobile pour 2028 et au-delà.

Le président de la société a confirmé que les quatre modèles seront disponibles en Amérique du Nord, mais qu’ils seront fabriqués au Japon, bien que les États-Unis représentent environ 70 % des ventes mondiales de Subaru.

Cela signifie que les acheteurs ne pourront pas bénéficier des incitatifs fédéraux aux États-Unis, du moins jusqu’à ce que le constructeur décide de réorganiser son usine de l’Indiana afin d’ajouter une production locale de véhicules électriques.

Malgré cela, Subaru est convaincu que ses clients américains ne seront pas découragés par l’absence de mesures incitatives, étant donné qu’il propose des taux de location et de prêt peu élevés et que la proportion d’acheteurs au comptant est plus élevée que chez ses concurrents.

Subaru dit bénéficier de sa collaboration avec Toyota pour s’approvisionner en batteries pour ses quatre nouveaux modèles électriques, ce qui devrait lui permettre d’atteindre un objectif de 200 000 ventes de VÉ par an en 2026.

En plus de cet objectif de vente, l’entreprise vise à ce que 40 % de ses ventes mondiales proviennent de véhicules hybrides et entièrement électriques d’ici la fin de la décennie, et elle souhaite électrifier tous ses modèles seulement quelques années plus tard.

Source : Automotive News