Subaru dévoilera la Outback de nouvelle génération 2026 au Salon de l’auto de New York

La 7e génération de la Outback sera plus un multisegment qu’une familiale

Subaru présentera la Outback 2026 en direct du Salon de l’auto de New York le 16 avril.

Des photos-espion donnent un aperçu d’un nouveau design plus typé VUS, s’éloignant du style familial classique.

La version tout-terrain Outback Wilderness sera dévoilée en même temps que la version régulière.

Subaru lèvera le voile sur la Outback 2026 ainsi que sur sa déclinaison tout-terrain, la Outback Wilderness, lors d’un événement mondial diffusé en direct le 16 avril prochain dans le cadre du Salon international de l’auto de New York 2025. La diffusion commencera à 11 h 50, heure de l’Est, sur le site Subaru.com.

Cette nouvelle génération de la Outback marque les 30 ans de production du modèle et poursuit l’évolution de l’architecture à rouage intégral emblématique de la marque. Les versions régulières et Wilderness seront présentées lors du même événement, offrant un premier aperçu des orientations de Subaru en matière de design et d’ingénierie pour son utilitaire phare.

Bien que Subaru n’ait pas encore publié d’images officielles ni de détails techniques, des clichés pris en cachette laissent croire à un changement de style notable. La nouvelle Outback semble adopter davantage l’allure d’un multisegment, délaissant le format de familiale auquel elle restait fidèle depuis des décennies. Ce changement, vu par certains comme une “dérive malheureuse”, pourrait être attribuable aux préférences des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers les VUS.

La Outback demeure l’un des modèles les plus connus de Subaru, autant au Canada qu’aux États-Unis, grâce à sa combinaison de capacités par tous les temps et de polyvalence familiale. La version Wilderness, ajoutée récemment à la gamme, vise les acheteurs à la recherche d’une garde au sol accrue et de capacités hors route améliorées.

D’autres informations, incluant les motorisations, les prix et la date d’arrivée sur le marché, seront communiquées après le dévoilement officiel du 16 avril.