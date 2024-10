Subaru présente son système hybride de nouvelle génération

– Le nouveau système hybride de Subaru fait ses débuts dans le Crosstrek, offrant une efficacité et une dynamique de conduite accrues.

– Le système hybride comprend un moteur de 2,5 litres qui offre une autonomie de plus de 1 000 kilomètres par réservoir.

– L’amélioration du rendement énergétique, l’extension de la conduite électrique et l’intégration de la transmission intégrale améliorent les performances globales de la Crosstrek.

Subaru Corporation a publié plus de détails sur son système hybride de nouvelle génération, qui sera introduit dans la Subaru Crosstrek (modèle japonais) en décembre 2024. Ce nouveau système offrira un meilleur équilibre entre les performances de conduite et l’efficacité en matière de consommation d’énergie et d’emballage.

Le cœur du système hybride de nouvelle génération de Subaru se trouve dans son nouveau moteur de 2,5 litres à cylindres opposés horizontalement. Associé à une boîte-pont, le système adopte une architecture hybride série-parallèle qui permet d’utiliser soit le moteur à essence (158 ch et 154 lb-pi de couple entre 4 000 et 4 400 tr/min), soit un moteur électrique (118 ch et 199 lb-pi de couple) comme source d’énergie principale, en fonction des conditions de conduite. La puissance totale du système est évaluée à.

En outre, le système de traction intégrale symétrique (AWD) de Subaru, un élément essentiel de la marque, est intégré au groupe motopropulseur hybride. Le système AWD relie mécaniquement les roues avant et arrière,

L’amélioration du rendement énergétique est au cœur du nouveau système hybride de Subaru, le constructeur revendiquant une amélioration de 20 % par rapport au système actuel. La combinaison d’un réservoir plus grand de 63 litres et d’une efficacité accrue se traduit par une autonomie de plus de 1 000 kilomètres avec un seul réservoir, ce qui en fait l’autonomie la plus longue de tous les véhicules Subaru.

Outre l’augmentation de l’autonomie, le système hybride offre une capacité de conduite électrique étendue, contribuant à une expérience de conduite plus silencieuse et plus raffinée.

Plusieurs avancées technologiques clés ont été intégrées dans le système hybride de nouvelle génération de Subaru. La boîte-pont comprend deux moteurs électriques, un moteur de traction et un générateur de moteur, ce qui offre une grande souplesse dans les différents scénarios de conduite. Le moteur de traction électrique synchrone triphasé génère une puissance maximale de 88 kW, ce qui lui permet d’alimenter le véhicule dans diverses conditions, tandis que le moteur soutient la conduite lorsque le moteur électrique est moins efficace.

Une nouvelle batterie lithium-ion de 1,1 kWh, située sous le plancher de chargement, améliore l’efficacité énergétique du système. Cette batterie est conçue pour offrir une densité énergétique élevée, une construction légère et une longue durée de vie, tout en maximisant l’espace de chargement du véhicule, contrairement au modèle Crosstrek VEHR précédent.

Le système hybride de nouvelle génération fera ses débuts dans la Subaru Crosstrek pour le marché japonais à la fin de l’année 2024. Nous savons que le Forester sera équipé d’un groupe motopropulseur hybride et vendu au Canada à l’avenir et, selon une source, la production de nouveaux modèles hybrides aux États-Unis commencera en 2026.