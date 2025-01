Le Subaru Crosstrek Hybride est de retour pour 2026

Le multisegment poursuit sa route avec un 4-cylindres à plat.

On ne connaît pas tous les détails entourant la variante hybride.

Cette fois, ce sera la bonne! Voilà probablement ce que se sont dit les stratèges de Subaru en réintroduisant la variante hybride de son multisegment le plus vendu.

Rappelons que le constructeur a déjà tenté sa chance avec un tel Crosstrek par le passé avec des résultats mitigés. Le prix élitiste de la version et une économie d’essence en-deçà des attentes n’ont certainement pas aidé la cause du petit utilitaire.

Le nouveau Subaru Crosstrek Hybride 2026 sera équipé de la plus récente version du système hybride en parallèle, ainsi que d’un bloc 4-cylindres à plat atmosphérique de 2,5-litres de cylindrée. Sans surprise, le rouage intégral à prise constante fait partie de la formule, idem pour la boîte de vitesses à variation continue. Le groupe motopropulseur livre une puissance de 194 chevaux, soit 12 de plus que dans le Crosstrek muni du moteur 2,5-litres.

Pour cette application, le constructeur implante le nouveau moteur 4-cylindres à cycle Atkinson/Miller avec un moteur générateur ainsi qu’un moteur de traction électrique pour bonifier les performances du véhicule. Le système peut utiliser l’une ou l’autre des motorisations, ou les deux pour propulser le multisegment. Pour alimenter le moteur électrique, une batterie au lithium-ion d’une capacité de 1,1 kWh est boulonnée sous la banquette arrière.

Les détails du modèle canadien ne sont pas encore connus, mais tout indique que Subaru proposera son Crosstrek Hybride avec un équipement très complet, comme c’était le cas pour les versions antérieures. Il faut donc s’attendre à un prix assez élevé.

À l’intérieur, le Crosstrek Hybride a droit à l’écran tactile vertical d’une taille de 11,6 pouces, tandis que l’écran numérique derrière le volant d’une largeur de 12,3 pouces confirme le statut supérieur de l’échelon électrifié. Le véhicule s’accompagne aussi des versions sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto, ainsi que des fonctions habituelles comme la connexion Bluetooth, la radio et la navigation satellite, la radio HD, la caméra de recul et les mises à jour à distance.

La plus récente version de la suite de dispositifs de sécurité EyeSight est également installée à bord du Crosstrek Hybride.

Précisons également que la nouvelle version du multisegment se distinguera par ses jantes spécifiques d’un diamètre de 18 pouces, en plus de pouvoir s’habiller de coloris exclusifs à la variante, soit Sand Dune Pearl et Citron Yellow Pearl.

Plus de détails s’ajouteront au fil des prochains mois, le Subaru Crosstrek Hybride 2026 qui n’est attendu qu’à l’automne prochain.