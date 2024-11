Stellantis suspend à nouveau la production de la Fiat 500 électrique

Stellantis suspend la production de la Fiat 500e à Turin en raison de la faiblesse des ventes de VE en Europe.

Stellantis suspend la production de la Fiat 500e à l’usine italienne de Mirafiori du 2 décembre au 5 janvier.

La faiblesse de la demande de VE en Europe et des ventes mondiales de voitures de luxe est à l’origine de cet arrêt temporaire.

Les ajustements plus larges de Stellantis comprennent la fermeture de l’usine au Royaume-Uni et l’arrêt de l’usine en Italie.

Stellantis va de nouveau arrêter temporairement la production de la Fiat 500 électrique dans son usine de Mirafiori à Turin, en Italie, du 2 décembre au 5 janvier. Cette décision fait suite à une année d’arrêts périodiques dans l’usine, en raison de la faible demande du marché pour les véhicules électriques en Europe et du manque d’intérêt général pour le véhicule.

Dans un communiqué, Stellantis a attribué cette décision à « l’incertitude persistante des ventes de voitures électriques sur plusieurs marchés européens, qui représentent 97 % de la production de Mirafiori, et de voitures de luxe dans certains pays non européens tels que la Chine et les États-Unis ».

Au début du mois, les syndicats prévoyaient un arrêt complet de la production à l’usine de Mirafiori pour le mois de décembre. Stellantis a par la suite confirmé aux syndicats que les opérations d’assemblage seraient interrompues du 2 au 17 décembre, ce qui se prolonge par la fermeture de l’usine prévue pour les fêtes de fin d’année.

Les bureaux administratifs et les divisions de recherche de l’usine resteront opérationnels malgré l’arrêt de la production. L’usine de Mirafiori emploie environ 13 000 personnes et constitue un employeur régional important. Située à Turin, la ville natale de Fiat, elle produit également deux voitures de sport Maserati et la Fiat 500e.

Stellantis a récemment procédé à d’autres ajustements opérationnels au sein de son réseau de production. La société a annoncé la fermeture de son usine de Luton au Royaume-Uni, qui produit des véhicules Vauxhall depuis 1905. Cette fermeture aura un impact sur les 1 100 travailleurs de l’usine, alors que le site devait auparavant commencer à produire des fourgonnettes électriques Vivaro d’ici à 2025.

Stellantis prévoit des arrêts temporaires dans le sud de l’Italie sur deux sites : l’usine de moteurs de Termoli fera une pause du 16 au 22 décembre, tandis que l’usine automobile de Cassino cessera ses activités le 29 novembre, les travailleurs étant mis à pied pendant la période d’arrêt.