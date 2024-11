FIAT dévoile la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition 2025 au Salon de l’auto de Los Angeles

La Fiat 500e conçue par Armani présente des couleurs uniques, du cuir écologique et des détails de haute couture.



Autonomie électrique de 240 km, la charge rapide ajoute 50 km en 5 minutes.

Comprend la technologie d’aide à la conduite de niveau 2 et le système audio JBL « Virtual Venues ».

FIAT a dévoilé la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition 2025 au salon de l’automobile de Los Angeles 2024. La voiture est le fruit d’une collaboration entre la mobilité électrique durable et le design de la mode italienne. Le modèle en édition limitée devrait être disponible au Canada au début de l’année 2025, avec des détails sur les prix à venir.

Conçue par le studio Centro Stile de FIAT en collaboration avec Giorgio Armani, la 500e Collector’s Edition fait la part belle à l’artisanat italien et au luxe durable. Son extérieur présente deux options de couleurs exclusives : Vert et Greige (une couleur entre le beige et le gris). Ces teintes reflètent les principes de conception d’Armani pour une esthétique à la fois moderne et intemporelle. Les jantes sur mesure de 17 pouces, ornées du logo GA et d’une finition bicolore brunie, rehaussent encore l’allure distinctive de la voiture.

L’intérieur s’inspire du design Armani/Casa et des techniques de couture traditionnelles. Les points forts sont les coutures à chevrons, les motifs tridimensionnels des sièges, le tableau de bord découpé au laser avec un effet boisé et la marque Armani sur les appuis-tête des sièges en éco-cuir, les panneaux de porte et le tableau de bord.

Équipée de technologies de pointe, la 500e édition Giorgio Armani est dotée d’un éclairage à DEL, d’un écran tactile Uconnect 5 de 10,25 pouces avec CarPlay sans fil et Android Auto, et d’un système de recharge sans fil. Le système audio JBL à sept haut-parleurs comprend des « lieux virtuels », qui permettent aux conducteurs de bénéficier d’une acoustique adaptée à des environnements spécifiques, tels qu’un studio d’enregistrement ou une salle d’opéra.

La 500e Collector’s Edition, entièrement électrique, est alimentée par une batterie de 42 kWh et un moteur de 117 chevaux, délivrant un couple de 162 lb-pi. Le véhicule offre une autonomie de 240 km avec une charge complète. Les options de charge comprennent un chargeur rapide à courant continu de 85 kW qui permet de parcourir 50 km en cinq minutes seulement, et un chargeur de niveau 2 qui permet de recharger la batterie en six heures.

Le lancement est soutenu par la campagne « Ovation », qui comprend un spot publicitaire visuellement saisissant dont le slogan est « Don’t drive it, wear it » (ne la conduisez pas, portez-la). Sur une reprise de la chanson « Città Vuota », la publicité montre la 500e traversant les lieux emblématiques de la mode à Milan.