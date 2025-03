Stellantis rouvrira l’usine de Belvidere pour les camionnettes de taille moyenne d’ici 2027 ; les projets concernant les batteries et les pièces détachées ont été annulés

L’usine de Belvidere rouvrira ses portes pour la production de camionnettes de taille moyenne Ram dans environ deux ans

Stellantis rouvrira son usine de l’Illinois pour la production de camionnettes de taille moyenne Ram après une rénovation de 1,2 milliard de $.

L’usine de batteries et le centre de distribution de pièces initialement prévus à Belvidere ne sont plus d’actualité.

Plus de 1 500 travailleurs devraient retourner sur le site de Belvidere d’ici 2027, en deux équipes.

Stellantis prévoit de redémarrer les activités de son usine d’assemblage de Belvidere, dans l’Illinois, au début de l’année 2027, afin de produire un nouveau pick-up Ram de taille moyenne, ont confirmé les autorités locales et les dirigeants syndicaux. En contrepartie, l’entreprise a renoncé à des projets antérieurs visant à ajouter une usine de batteries et un centre de distribution de pièces détachées sur le site.

L’usine de Belvidere a fermé ses portes au début de l’année 2023 après l’arrêt de la production de la Jeep Cherokee. Employant autrefois 5 000 personnes, l’usine de 5 millions de pieds carrés a été réduite à une petite équipe de maintenance et à des activités limitées de production de pièces détachées. La réouverture nécessitera des travaux de rénovation d’un montant de 1,2 milliard de $ et pourrait entraîner le retour de plus de 1 500 travailleurs, dont plusieurs centaines d’ici 2026.

Le moment choisi pour cette annonce fait suite aux pressions politiques exercées par le président Donald Trump pour accroître la production automobile nationale et éviter les droits de douane sur les importations. Stellantis est revenue sur ses projets de fermeture du site peu après l’entrée en fonction de M. Trump en janvier. Selon les représentants de l’United Auto Workers, la décision a également été influencée par les revendications syndicales et les menaces de grève.

« Ce serait mentir que de dire que les droits de douane n’ont pas joué un rôle », a déclaré Kevin Gotinsky, du département Stellantis de l’UAW, ajoutant que la pression interne du syndicat a également été déterminante. Le président de l’UAW, Shawn Fain, et le directeur de la production nord-américaine de Stellantis, Tim Fallon, se sont rendus à Belvidere au début du mois pour examiner le calendrier de l’entreprise.

La réouverture devrait permettre de réembaucher de nombreux travailleurs licenciés qui avaient été transférés dans d’autres usines de Stellantis. Les nouvelles dispositions en matière d’emploi leur permettent de percevoir des indemnités de chômage supplémentaires pendant qu’ils sont employés ailleurs. Stellantis a également proposé aux travailleurs de Belvidere des rachats d’actions ou des primes de départ à la retraite d’un montant de 75 000 $, ce qui est supérieur à ce qui a été proposé dans d’autres usines.

Stellantis a confirmé que l’usine de Belvidere produira un camion Ram de taille moyenne en utilisant une plate-forme « multi-énergie ». Selon les autorités locales, le véhicule devrait offrir des options hybrides et à essence, avec la possibilité d’une version électrique. Le vice-président d’AutoForecast Solutions, Sam Fiorani, a déclaré que le pick-up serait probablement basé sur la plateforme STLA Large de Stellantis et serait en concurrence avec le Toyota Tacoma, le Ford Ranger et le Chevrolet Colorado.

L’entreprise n’a pas produit de pick-up de taille moyenne depuis qu’elle a abandonné le Dodge Dakota en 2011.

Les projets d’une coentreprise de batteries de 3 milliards de $ et d’un centre de distribution de pièces Mopar de 100 millions de $ ont été abandonnés. M. Stellantis a invoqué le ralentissement de la demande de véhicules électriques par rapport aux prévisions et la capacité existante de l’usine de batteries de Kokomo, dans l’Indiana. L’usine de batteries devait auparavant être construite à proximité du site d’assemblage.