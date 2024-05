Vous aimeriez une camionnette Ram de format intermédiaire pour moins de 40 000 $ ? Désolé…

Le Ram 1200 n’est destiné que pour l’Amérique latine

Le camion à carrosserie sur châssis vient de Peugeot et de la Chine

Ram vendra un nouveau pick-up compact. Le Ram 1200 a l’air super cool et pratique, mais une fois de plus, il va nous briser le cœur. Le plus petit des Ram est proposé au Mexique et devrait être vendu en Amérique du Sud, mais il est peu probable qu’elle soit commercialisée aux États-Unis et au Canada.

La nouvelle au sujet du nouveau Ram 1200 nous vient d’AutoCosmos au Mexique. Le site a trouvé de nombreuses fuites de photos et d’informations sur le pick-up, y compris les prix. Voici ce que nous savons :

Le Ram 1200 est basé sur le Peugeot Landtrek, un modèle que le constructeur français vend en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et dans certains territoires français d’outre-mer. Le Landtrek est lui-même basé sur un modèle Changan de Chine, et les deux modèles ont été développés et construits ensemble à Shenzhen.

Alors que le Landtrek n’est vendu qu’en version à cabine double, le Ram 1200 sera également proposé en version à cabine normale ou double. Une version camion de travail sera proposée, ainsi que des modèles plus sophistiqués pour les acheteurs qui veulent du luxe dans leur camion.

Le Ram 1200 utilisera le même moteur turbocompressé de 2,4 litres proposant 210 ch que le Landtrek. Il s’agit d’une version modernisée du moteur que Mitsubishi utilise depuis les années 1980 et qui a propulsé la Lancer Evolution. Une boîte manuelle à six vitesses et une boîte automatique à six vitesses seront proposées. Les moteurs diesel 1,9 L et 2,2 L du Landtrek n’ont pas été mentionnés.

Selon la source, le Ram 1200 subira quelques modifications par rapport aux modèles destinés aux marchés chinois. La charge utile pourra atteindre 1,2 tonne et la capacité de remorquage maximale sera de trois tonnes.

Au Mexique, le Ram 1200 sera proposé à partir de 444 900 et jusqu’à 668 900 pesos. Cela représente un prix de départ de 36 000 $ canadiens (taxe de vente incluse) et un prix maximum de 55 000 $. Ce n’est pas exactement une poignée de change, mais c’est certainement moins cher que n’importe quel autre véhicule à carrosserie sur cadre. Alors, qu’attendez-vous, Ram ? Apportez-nous ces camions !